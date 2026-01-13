A progressive rock night con i Solis Umbra il 23 gennaio al teatro Al Convento di Palermo

Condividi questo articolo?

a Palermo una serata tra Genesis, Pfm e King Crimson con i Solis Umbra

il 23 gennaio al teatro Al Convento

Oltre sessant’anni di storia del progressive rock rivivono a Palermo in una serata che unisce musica e narrazione. “A progressive rock night” va in scena il 23 gennaio alle ore 21 al Teatro Al Convento, in via Castellana Bandiera, proponendo un viaggio sonoro dentro uno dei generi più iconici e influenti della storia del rock.

Lo spettacolo invita il pubblico a riscoprire l’anima più profonda del progressive rock, lontano dalla frenesia contemporanea e dai ritmi accelerati del quotidiano. Attraverso l’esecuzione dal vivo di brani storici di Genesis, Premiata Forneria Marconi, Jethro Tull, King Crimson e altri protagonisti del prog, alternati a monologhi originali, la serata si trasforma in un’esperienza immersiva, capace di restituire spazio all’ascolto, alla riflessione e all’immaginazione.

Sul palco i Solis Umbra, band palermitana attiva da due anni, composta da Alessandro Salvia (voce), Davide Agnello (chitarra), Maurilio Matracia (tastiere), Federico Martorana (basso) e Jacopo Trapani (batteria). Il gruppo propone una rilettura fedele ma personale dei grandi classici del progressive rock, con l’obiettivo di riportare al centro del live un genere complesso, ricco e spesso trascurato dal panorama musicale attuale.

Ad arricchire lo spettacolo la presenza dell’attore e narratore Walter Greco, che accompagna l’esecuzione musicale con interventi teatrali e introduttivi, dando al concerto una forte dimensione narrativa ed evocativa.

Nella foto, Walter Greco