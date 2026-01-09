A Pedara torna il verismo di Verga con ‘Don Gesualdo’ al Teatro Don Bosco

Condividi questo articolo?

Il verismo di Giovanni Verga torna protagonista in un percorso culturale di Verga 100, che prenderà avvio da Pedara con il capolavoro “Don Gesualdo”, rappresentato in numerose città italiane e all’estero, e che sarà messo in scena presso il Teatro Don Bosco il 9 gennaio alle ore 20:30 con ingresso gratuito, aperto alla cittadinanza, alle scuole, agli appassionati di teatro e letteratura e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla ricchezza narrativa e alla potenza dei drammi siciliani, rivisti con modernità e rispetto.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Pedara e il Sindaco Alfio Cristaudo, con il sostegno organizzativo di Dreamworld e il contributo di partner privati impegnati nella promozione culturale e sociale del territorio.

La trasposizione è firmata da Lorenzo Muscoso, originario dei luoghi descritti nell’opera verghiana, conferendo allo spettacolo un tocco di autenticità e partecipazione profonda, arricchendo la rappresentazione con una sensibilità unica e coinvolgente.

A vestire i panni del protagonista sarà Alessandro Sparacino, interprete versatile capace di dar vita alla complessità di Don Gesualdo, un uomo intrappolato tra le proprie ambizioni e l’inevitabile eredità del destino, nonché nel conflitto con le figure femminili della sua vita, in particolare con la figlia Isabella (voce di Rita Abela).

Ad accompagnare la scena sarà il Maestro Riccardo Gerbino, le cui percussioni scandiranno i momenti di pathos e tensione, costruendo un tessuto sonoro capace di amplificare l’intensità narrativa.

Il dramma si distingue per un approccio intimo e radicato, che riesce a catturare il pubblico portandolo a vivere in prima persona le contraddizioni di un uomo segnato dal desiderio di elevazione sociale e dai vincoli della sua condizione. Una narrazione che approfondisce le dinamiche psicologiche e sociali, rendendo “Don Gesualdo” un omaggio sincero a una terra e a una cultura che da sempre si confrontano con l’eterno conflitto tra cambiamento e tradizione.

Il risultato è un dramma umano attualissimo, in cui si intrecciano identità, destino, radici e conflitto familiare, restituendo al pubblico una figura tragica e moderna.

Quest’anno Verga 100 si rinnova, proponendo un focus speciale sul tema del destino e delle radici, offrendo al pubblico una lettura contemporanea delle dinamiche sociali e psicologiche presenti nei capolavori verghiani.