Venerdì 5 dicembre, ore 18:30: il Gruppo Giovani di Ance Catania porta il Natale alla Città dei Ragazzi

Condividi questo articolo?

Il calore e la solidarietà delle festività natalizie racchiuse in un unico evento che promuove l’inclusività. Teatro dell’incontro “Costruire solidarietà”, organizzato dal Gruppo Giovani di Ance Catania, sarà la “Città dei ragazzi”, in via Gramignani 128, nel quartiere Angeli Custodi di Catania. L’appuntamento è fissato per il venerdì 5 dicembre 2025, a partire dalle ore 18,30.

Fondata negli anni ’50 da padre Santo D’Arrigo, per accogliere i bambini orfani di guerra, la Città dei Ragazzi è da sempre un punto di riferimento per la comunità locale, un luogo di incontro e crescita che offre spazi aggregativi per adulti, bambini, persone con disabilità, aree dedicate allo sport e persino un piccolo teatro. Un vero e proprio cuore pulsante del quartiere, che si fa testimone di inclusione, cultura e supporto sociale.

Annunci

L’evento sarà aperto da Marco Barbarossa, responsabile dell’impresa sociale che gestisce le attività della Città dei Ragazzi e dal Presidente del Gruppo Giovani, Ludovico Porto, seguirà uno spettacolo di cabaret per allietare la serata gentilmente offerto dai Kutulisci. A questo si aggiungerà l’esibizione del gruppo di bambine del corso di danza che si tiene dentro la struttura e le performance di altre persone che ogni giorno usufruiscono dei servizi offerti dalla Città dei Ragazzi.

L’incontro sarà anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di buone feste, con un momento di convivialità e solidarietà che coinvolgerà tutti i presenti in un clima di allegria e comunità. Inoltre, Ance Catania contribuirà con una donazione a un progetto di attività sportiva ai giovani che frequentano la Città dei Ragazzi e sarà possibile supportare le iniziative attraverso delle offerte libere.

L’evento si preannuncia come un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza della condivisione e della partecipazione attiva alla vita del quartiere.