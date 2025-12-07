Una magnifica serata alla Tonnara Bordonaro all’insegna della solidarietà

Condividi questo articolo?

La Karol Strutture Sanitarie e il Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro, con la collaborazione dell’Ordine dei Medici di Palermo, hanno organizzato un evento di beneficenza per una serata speciale alla Tonnara Bordonaro all’insegna della solidarietà e della condivisione.

Il ricavato è stato destinato alla realizzazione di un ambulatorio sanitario dedicato alla maternità e ai bambini di Hévié in Benin, nell’ambito del progetto delle Suore della Visitazione, la cui Madre Generale Rita Tenerezza Ocloo ha preso parte all’evento.

Insieme alle consorelle, la Superiora Generale delle Suore della Visitazione è impegnata nella realizzazione di progetti a favore dei più bisognosi.

Preannunciata, inoltre, la nascita di una fondazione alla quale partecipano la Karol Strutture Sanitarie e la Congregazione delle Suore della Visitazione, che sarà presieduta dal Nunzio Apostolico del Vaticano Sua Eccellenza Monsignore Dieudonné Datonou.

Non mancheranno il sostegno dell’Ordine di San Lazzaro e dell’Ordine dei Medici per supportarne le iniziative.

A Hévié, intanto, ci sarà la possibilità di offrire un contributo concreto, dando il proprio apporto per un ambulatorio necessario alla comunità locale.

*In copertina, la Madre Generale Rita Tenerezza Ocloo con il presidente di Karol Strutture Sanitarie, avvocato Marco Zummo