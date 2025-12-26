Un omaggio natalizio all’Etna, tra visione artistica e proposta culturale

Condividi questo articolo?

Un omaggio natalizio al vulcano simbolo della Sicilia, tra visione artistica e proposta culturale

Un viaggio simbolico, silenzioso e potente prende forma tra neve, crateri e paesaggi senza tempo: Santa Claus sull’Etna è il nuovo filmato realizzato interamente in AI da Lorenzo Muscoso ed Eriberto Muscoso, concepito come omaggio natalizio all’Etna, montagna simbolo dell’identità isolana.

Il progetto racconta l’arrivo di Babbo Natale sul vulcano: una figura solitaria che attraversa i diversi scenari dell’Etna, tra colate laviche, crateri fumanti e distese innevate, fino a giungere davanti a un grande albero di Natale monumentale, dove deposita i doni. Non un racconto fiabesco nel senso tradizionale, ma una visione sobria e cinematografica, sospesa tra realismo e suggestione, in cui il Natale diventa occasione di contemplazione e rispetto per il paesaggio.

Il filmato prodotto da Dreamworld Pictures nasce come gesto simbolico: un atto di amore verso la montagna che più di ogni altra rappresenta la forza, la memoria e il carattere della Sicilia. L’uso dell’intelligenza artificiale non è fine a sé stesso, ma strumento poetico per immaginare ciò che ancora non esiste.

Accanto all’opera visiva, Santa Claus sull’Etna si propone anche come idea culturale concreta: la possibilità di allestire in modo permanente grandi alberi di Natale in alcuni punti scenografici del vulcano, trasformando il periodo natalizio in un’esperienza collettiva capace di coniugare arte, paesaggio e identità. Un’installazione che potrebbe rendere l’Etna, ogni Natale, ancora più suggestiva e riconoscibile, senza snaturarne l’essenza.

Santa Claus sull’Etna è dunque insieme film, visione e proposta: un invito a immaginare un Natale che dialoga con il territorio, rispettandolo, celebrandolo e rendendolo parte di un racconto contemporaneo che unisce tradizione, tecnologia e senso di appartenenza.