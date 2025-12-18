Un Natale solidale che da Caltanissetta si sta in tutta la Sicilia al supporto di Croce Rossa e Poste Italiane

Condividi questo articolo?

Siamo abituati tutti a chiedere, ma sempre meno a donare. La generosità è un valore che si può riscoprire ripartendo da piccole iniziative come “Ri-Giochi@mo”. Il progetto di solidarietà e sostenibilità dell’uno@uno che ridona vita ai giocattoli usati, che vede il supporto logistico di Poste Italiane e la partecipazione della Croce Rossa di Caltanissetta.

Proprio in queste ore si sta concludendo anche a Caltanissetta la raccolta presso tutti gli istituti comprensivi che hanno aderito all’iniziativa. I piccoli alunni hanno affidato infatti ai portalettere di Poste Italiane non solo le speranze e i desideri raccontati nelle tradizionali letterine dirette al Polo Nord, ma anche un giocattolo a loro caro, da destinare a coetanei meno fortunati.

Alla sua decima edizione, il progetto tocca quest’anno cinque città (Caltanissetta, Comiso, Palermo, Messina e Catania). Da quest’anno, proprio a Caltanissetta, è partito anche per la raccolta permanente in tre scuole.

Nella scorsa edizione sono stati raccolti oltre 10mila giocattoli nei contenitori Ecoplast e ci si aspetta una sempre maggiore crescita in termini di qualità. “Notiamo che ogni edizione i bambini sono sempre più attenti nella scelta del giocattolo. I primi anni ricevevamo molti scarti, oggi i giocattoli sono sempre più belli e quasi tutti in ottimo stato” – dichiara Giuseppe Cannavò ideatore del progetto. Segno che insegnanti e genitori hanno realmente sposato il valore del progetto.

Quest’anno i doni sono stati accompagnati anche con alcuni pensieri scritti a mano. Elga augura a chi lo riceve che si possa divertire tutto l’anno. Alex invece, dice di non scoraggiarsi se all’inizio il gioco sembra inutile perché poi diventa molto divertente.

Nei grandi sacchi dei postini sono stati inseriti libri, giochi da tavolo, peluches e tanto altro. I tantissimi regali raccolti nella tappa nissena, catanese e messinese, saranno affidati ai volontari della Croce Rossa che li donerà il 28 dicembre in occasione dell’evento “Dono del Natale” e il 6 gennaio al grande evento di chiusura presso l’androne del comune di Caltanissetta. I doni dei bambini ragusani e palermitani saranno invece ridonati nel quartiere Kalsa di Palermo, sotto le festività natalizie e per la festa del papà. Così tutti i giochi appartenuti ai bambini delle tante scuole coinvolte avranno nuova vita e nuovi piccoli proprietari.

Durante gli eventi nelle scuole, complice il clima natalizio, i bambini più piccoli hanno affidato ai postini anche l’immancabile letterina destinata al Polo Nord. Con la propria personale grafia, i piccoli alunni hanno raccontato a Babbo Natale un mondo di speranze, sogni e desideri ben oltre la richiesta del singolo giocattolo.

Nelle letterine nissene come le altre siciliane tanti i temi ricorrenti, “Stop alla guerra” “ Tutela dell’ambiente” e “Istruzione dei bambini”. Anche i femminicidi rimangono argomento sensibile. Riflessioni sulle quali gli adulti non potranno che soffermarsi.