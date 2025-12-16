Ultimo impegno del 2025 per la ballerina nissena Annagiulia Mulè che prepara già la stagione 2026

Domenica 14 dicembre ha partecipato alla prima tappa coppa campioni gara nazionale di danza sportiva open presso il Palacannizzaro di Caltanissetta.
La giovane ballerina di solo latin ha portato a casa 6 secondi posti e un primo posto.
Allieva della Dance Lab Studio di Caltanissetta, Annagiulia Mulè, 14 anni, è preparata dai due maestri Debora Macaluso e Davide Fumagalli, molto bravi nella preparazione della giovane atleta, sia da un punto di vista tecnico che da quello emotivo.
Già campionessa nazionale nel 2023 titolo conquistato a Castelbrando. per la gioia dei suoi genitori che l’hanno sempre incoraggiata e sostenuta e campionessa Internazionale nel 2025 titolo conquistato al United Kingdom Open Dance Festival che si è volto a Bournemouth nel Regno Unito.
Il 2026 sarà un anno impegnativo per la giovane e talentuosa ballerina che sarà impegnata in svariate gare a livello nazionale ed europeo e che culminerà con la partecipazione al campionato mondiale a Istanbul.