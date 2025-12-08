UGL entra per la prima volta nella RSU della STS Società Tipografica Siciliana S.p.A.

Condividi questo articolo?

Per la prima volta l’UGL conquista la rappresentanza sindacale all’interno della STS Società Tipografica Siciliana S.p.A., nella Zona Industriale di Catania. Alle elezioni per il rinnovo delle Rsu è stato eletto Domenico Alonzo.

“È un risultato importante, che conferma la fiducia dei lavoratori e rafforza la nostra presenza in un sito produttivo strategico. Saremo accanto alla Rsu in ogni fase del percorso che ci attende”, afferma il segretario regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida.

“Questa elezione segna un passaggio significativo per il nostro territorio. L’UGL si prepara a una fase sindacale impegnativa, nella quale continueremo a difendere con determinazione i diritti dei lavoratori”, aggiunge Giovanni Musumeci, segretario UGL Catania.

Il voto arriva in un momento delicato per lo stabilimento. L’azienda ha comunicato alle rappresentanze sindacali l’intenzione di richiedere per il 2026 l’attivazione degli ammortizzatori sociali, in particolare Contratti di solidarietà e Cigs, con l’obiettivo dichiarato di contenere i costi del personale. UGL ha già richiesto la documentazione necessaria a valutare nel dettaglio la situazione, così da garantire la massima tutela dei lavoratori.

“Sono onorato di questa responsabilità e lavorerò per essere un punto di riferimento costante – dichiara il neo eletto rappresentante, Domenico Alonzo –. Il nostro obiettivo è salvaguardare i livelli occupazionali e attivare ogni interlocuzione utile con le istituzioni locali e regionali.”

Nella foto, Domenico Alonzo

