Trump annuncia due nuove navi da guerra “letali” e pensa alla Groenlandia: “Dobbiamo averla”

Condividi questo articolo?

Le parole da Mar-a-Lago. Accanto al tycoon il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Marina, John Phelan

“In qualità di comandante in Capo, è per me un grande onore annunciare di aver approvato un piano per la Marina Militare volto ad avviare la costruzione di due nuove navi da guerra, le più grandi mai costruite”. Così Donald Trump da Mar-a-Lago, con a fianco il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Marina, John Phelan. La prima delle corazzate si chiamerà “USS Defiant”.

Annunci

“Saranno le più grandi, le più veloci e cento volte più potenti di qualsiasi nave da guerra mai costruita”, ha aggiunto Trump, sottolineando che faranno parte della nuova “Flotta d’oro” della Marina americana. “Come sapete – ha detto ancora – abbiamo un disperato bisogno di navi. Alcune delle nostre navi sono diventate vecchie e obsolete”.

“Queste navi all’avanguardia saranno tra le più letali navi da guerra di superficie, prevediamo che queste navi saranno le prime di una nuova classe di corazzate che saranno prodotte negli anni a venire”, ha spiegato il tycoon, affermando che saranno pronte “quasi immediatamente” – tra “due anni e mezzo” – e saranno usate “per contrastare tutti, non la Cina, ho un buon rapporto con il presidente Xi”.

La nuova classe di corazzate della Marina sarà intitolata a Trump. Le navi da guerra ‘classe Trump’ diventeranno il fulcro della visione del presidente per una nuova ‘Flotta d’oro’, scrive il Wall Street Journal citando una fonte dell’amministrazione.

“Groenlandia? Dobbiamo averla”

“Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale, dobbiamo averla”, ha poi detto – e ripetuto più volte – Donald Trump, parlando con i giornalisti e commentando la nomina del governatore della Louisiana, Jeff Landry, a inviato degli Stati Uniti per la Groenlandia.

“Abbiamo bisogno della Groenlandia per la protezione nazionale, non per i minerali. Hanno una popolazione molto piccola… Dicono che la Danimarca fosse lì 300 anni fa con una barca. Beh, anche noi eravamo lì con le barche, ne sono sicuro”, ha aggiunto Trump.

“Caso Epstein per distrarre da successi”

“Non sono mai stato sull’isola di Epstein. Questo caso serve solo per deviare l’attenzione dai nostri successi”, quanto ha poi ribadito Trump, parlando della pubblicazione dei files del caso Epstein.

“Terremo petrolio del Venezuela”

“Lo terremo e forse lo useremo nelle riserve strategiche”, ha quindi risposto a chi gli chiedeva cosa farà del petrolio sequestrato al Venezuela. “E terremo anche le petroliere” sanzionate a cui gli Stati Uniti stanno ‘dando la caccia’ da giorni, ha aggiunto il presidente americano parlando da Mar-a-Lago.

E ancora: “Abbiamo formato un’armata enorme, la più grande che abbiamo mai avuto…Può fare quello che vuole, va bene… Se gioca duro, sarà l’ultima volta che potrà giocare duro”, la replica rispondendo alla domanda sul perché il leader venezuelano Nicolas Maduro dovrebbe prendere sul serio le minacce che gli Stati Uniti fanno da settimane e che finora non hanno avuto alcun seguito. Sarebbe “intelligente” se Maduro si dimettesse, ha poi aggiunto.