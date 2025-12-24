Torna #SHORTS a Catania il primo evento nato in città per fare rete nel mondo del cinema e dell’audiovisivo

Condividi questo articolo?

Domenica 4 Gennaio 2026, a partire dalle ore 18.00, torna #SHORTS, l’appuntamento catanese dedicato agli addetti ai lavori del cinema siciliano, giunto alla settima edizione.

Già presente in città dal alcuni anni, la festa organizzata dall’Associazione culturale “Aquarara” conferma il suo radicamento sul territorio senza però derogare dalla vocazione itinerante: quest’anno #SHORTS si svolge presso il gioiello del Liberty Catanese Villa Ardizzone.

Né mostra, né festival, #SHORTS è una festa privata a inviti che persegue con impegno e passione l’obiettivo di creare un momento di incontro nel settore cinematografico siciliano (e dell’audiovisivo in generale), favorendo la nascita di nuove collaborazioni e sviluppando sinergie facendo rete.

Il format dell’evento prevede la proiezione di cortometraggi alla presenza del regista o di altri quadri artistici e tecnici che vi hanno preso parte, come il direttore della fotografia, la segretaria di produzione o il fonico, etc.: professionisti che si confronteranno tra loro e col pubblico, rivelando gli aspetti meno conosciuti del proprio lavoro.

Tra i nomi più noti già confermati anticipiamo: Lucia Sardo, reduce dalle riprese di una serie Netflix di prossima uscita e dal successo del film di Paolo Licata Tutto l’amore che ho su Rosa Balistreri; e Gianluca La Rosa, catanese doc che ha partecipato come aiuto-regista al nuovo Sandokan di Rai1. Ma, assecondando la sua tradizione battagliera, la scaletta di #SHORTS7 è ancora work in progress: nei prossimi giorni aggiorneremo via social tutte le info sui protagonisti dell’evento: stay tuned!