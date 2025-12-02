Teatro Stabile di Catania: al via le letture del Bando di Drammaturgia Under 35-Sala Futura dal 5 al 21 dicembre

Il Teatro Stabile di Catania avvia dal 5 al 21 dicembre 2025 alla Sala Futura le letture sceniche dei 40 testi finalisti selezionati per il Bando di Drammaturgia Under 35 della stagione 2025/2026.
Le letture sceniche, che sono a cura di Marina La Placa, Rosario Minardi e Luana Toscano, costituiscono un momento fondamentale del percorso del bando, nato per valorizzare e far emergere nuove voci autoriali, offrendo ai giovani drammaturghi la possibilità di vedere i propri lavori letti da attori professionisti e ascoltati e valutati dal pubblico e da una giuria di esperti che esprimeranno il proprio voto.
Al termine del percorso verrà selezionato il testo vincitore, che sarà prodotto dal Teatro Stabile di Catania e messo in scena nella stagione 2026/2027, offrendo un’occasione concreta di crescita professionale e artistica.
L’ingresso alle letture è previsto al costo di 2 euro.
Qui di seguito il calendario delle rappresentazioni:
5 dicembre
h.:17:00 AVVERTENZE di Alessandro Paschitto
h.:17:30 L’ULTIMA I.A. di Corrado Drago
h.:18:00 SOGGETTI SMARRITI di Ninni Porto
6 dicembre
h.:17:00 L’UOMO CHE MANGIAVA LE ROSE di Cristiana Nicolò
h.:17:30 ASCENSORE AL 145° PIANO di Salomè Baldion
h.:18:00 LAVENDER MARRIAGE di Sara Esposito
7 dicembre
h.:17:00 IL FILO DEL SÉ di Chiara Di Gregorio
h.:17:10 GLI ULTIMI GRANELLI DI SABBIA di Federico Malvaldi
h.:18:10 NUDO CON SERPENTE di Jacopo Endrizzi
8 dicembre
h.:17:00 ERASMO E DILETTA di Francesco Terence Nardo
h.:17:30 ACQUARAGIA di Giorgio Di Maio
h.:18:00 A CHE SERVE IL PETROLIO di Luca Cardetta
10 dicembre
h.:17:00 SCOTCH di Oriana Sabella
h.:17:15 GETSEMANI di Marta Polidoro
h.:18:00 SIGNORINE, O: LA DISCARICA di Natalia Guerrieri
11 dicembre
h.:17:00 OBLIO di Vincenzo D’Asero
h.:17:30 IL PINGUINO IMPERATORE di Chiara Italiano
h.:18:00 LE SICOMORE SACRE di Ortensia Sayre Macioci
12 dicembre
h.:17:00 SOGNY di Sonny Rizzo
h.:18:00 SALA D’ATTESA di Alessandro Arena
13 dicembre
h.:17:00 OMERTÀ INTELLETTUALE di Roberto Disma
h.:18:00 NON GUARDARMI di Davide Indagati
14 dicembre
h.:17:00 IL PRINCIPE ILLEGITTIMO di Anna Bruno
h.:18:00 TARTARE di Lorenzo Monti & Yuri Scarpati
15 dicembre
h.:17:00 MUTANDE di Anita Colombo
h.:17:20 MITICA di Sara Bosi
h.:18:00 SUSHI E ZUCCHERO di Margherita Fusi Fontana
17 dicembre
h.:17:00 IL DEMONE ZOMBIE di Aurelio Mandraffino
h.:18:00 VOCI DI DONNE di Laura Brunetto
18 dicembre
h.:17:00 EDEN GARDENdi Simone Corso
h.:18:00 LA FERMATA di Chiara Balsamo
h.:18:20 TI STANNO CHIAMANDO di Mirella Sotera
19 dicembre
h.:17:00 LA MELA MARCIA di Borzì Chiara
h.:17:30 PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI di Beatrice Barbara Ciotto
h.:17:50 L’AMORE MALATO DI COSIMA, FIORE E SERENA di Antonio
20 dicembre
h.:17:00 IL SANGUE NON HA RITMO di Segun Aina Tomiwa Samson
h.:17:40 NOSTALGIA DEL FUTURO di Marco Chiappetta
h.:18:30 MIRACOLO di Manuel Di Martino
21 dicembre
h.:17:00 O ZERO D’APPOCUNDRIA di Enrico Disegni
h.:18:00 PASTIERA di Paolo Blasio