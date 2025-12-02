Teatro Stabile di Catania: al via le letture del Bando di Drammaturgia Under 35-Sala Futura dal 5 al 21 dicembre

Condividi questo articolo?

Il Teatro Stabile di Catania avvia dal 5 al 21 dicembre 2025 alla Sala Futura le letture sceniche dei 40 testi finalisti selezionati per il Bando di Drammaturgia Under 35 della stagione 2025/2026.

Le letture sceniche, che sono a cura di Marina La Placa, Rosario Minardi e Luana Toscano, costituiscono un momento fondamentale del percorso del bando, nato per valorizzare e far emergere nuove voci autoriali, offrendo ai giovani drammaturghi la possibilità di vedere i propri lavori letti da attori professionisti e ascoltati e valutati dal pubblico e da una giuria di esperti che esprimeranno il proprio voto.

Al termine del percorso verrà selezionato il testo vincitore, che sarà prodotto dal Teatro Stabile di Catania e messo in scena nella stagione 2026/2027, offrendo un’occasione concreta di crescita professionale e artistica.

L’ingresso alle letture è previsto al costo di 2 euro.

Qui di seguito il calendario delle rappresentazioni:

5 dicembre

h.:17:00 AVVERTENZE di Alessandro Paschitto

h.:17:30 L’ULTIMA I.A. di Corrado Drago

h.:18:00 SOGGETTI SMARRITI di Ninni Porto

6 dicembre

h.:17:00 L’UOMO CHE MANGIAVA LE ROSE di Cristiana Nicolò

h.:17:30 ASCENSORE AL 145° PIANO di Salomè Baldion

h.:18:00 LAVENDER MARRIAGE di Sara Esposito

7 dicembre

h.:17:00 IL FILO DEL SÉ di Chiara Di Gregorio

h.:17:10 GLI ULTIMI GRANELLI DI SABBIA di Federico Malvaldi

h.:18:10 NUDO CON SERPENTE di Jacopo Endrizzi

8 dicembre

h.:17:00 ERASMO E DILETTA di Francesco Terence Nardo

h.:17:30 ACQUARAGIA di Giorgio Di Maio

h.:18:00 A CHE SERVE IL PETROLIO di Luca Cardetta

10 dicembre

h.:17:00 SCOTCH di Oriana Sabella

h.:17:15 GETSEMANI di Marta Polidoro

h.:18:00 SIGNORINE, O: LA DISCARICA di Natalia Guerrieri

11 dicembre

h.:17:00 OBLIO di Vincenzo D’Asero

h.:17:30 IL PINGUINO IMPERATORE di Chiara Italiano

h.:18:00 LE SICOMORE SACRE di Ortensia Sayre Macioci

12 dicembre

h.:17:00 SOGNY di Sonny Rizzo

h.:18:00 SALA D’ATTESA di Alessandro Arena

13 dicembre

h.:17:00 OMERTÀ INTELLETTUALE di Roberto Disma

h.:18:00 NON GUARDARMI di Davide Indagati

14 dicembre

h.:17:00 IL PRINCIPE ILLEGITTIMO di Anna Bruno

h.:18:00 TARTARE di Lorenzo Monti & Yuri Scarpati

15 dicembre

h.:17:00 MUTANDE di Anita Colombo

h.:17:20 MITICA di Sara Bosi

h.:18:00 SUSHI E ZUCCHERO di Margherita Fusi Fontana

17 dicembre

h.:17:00 IL DEMONE ZOMBIE di Aurelio Mandraffino

h.:18:00 VOCI DI DONNE di Laura Brunetto

18 dicembre

h.:17:00 EDEN GARDENdi Simone Corso

h.:18:00 LA FERMATA di Chiara Balsamo

h.:18:20 TI STANNO CHIAMANDO di Mirella Sotera

19 dicembre

h.:17:00 LA MELA MARCIA di Borzì Chiara

h.:17:30 PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI di Beatrice Barbara Ciotto

h.:17:50 L’AMORE MALATO DI COSIMA, FIORE E SERENA di Antonio

20 dicembre

h.:17:00 IL SANGUE NON HA RITMO di Segun Aina Tomiwa Samson

h.:17:40 NOSTALGIA DEL FUTURO di Marco Chiappetta

h.:18:30 MIRACOLO di Manuel Di Martino

21 dicembre

h.:17:00 O ZERO D’APPOCUNDRIA di Enrico Disegni

h.:18:00 PASTIERA di Paolo Blasio