Sulle piattaforme digitali “Bedda”, il nuovo singolo del collettivo siciliano Shakalab

Interamente scritto in dialetto siciliano, Bedda riprende e rielabora l’omonimo brano degli Alturas – band di cui faceva parte Bruno Mancuso degli Shakalab – originariamente scritto e arrangiato insieme a Vincenzo Obiso. Il risultato è una ballata acoustic-reggae intensa e delicata, capace di unire la tradizione autoriale siciliana a suggestioni di musica andina, con l’uso dei charangos e un’atmosfera intima, calda e profondamente evocativa. “Il testo racconta l’amore nella sua forma più pura: la bellezza della donna – dice il collettivo – viene celebrata attraverso immagini naturali e simboliche, richiamando le meraviglie dell’isola siciliana. Bedda è una canzone struggente e romantica, pensata come dichiarazione d’amore in musica, destinata a diventare un vero inno sentimentale in dialetto.”

In uscita in contemporanea su YouTube anche il videoclip ufficiale, costruito a partire da immagini inedite e di grande valore storico provenienti dagli archivi di famiglia di Davide Lorrè: riprese che raccontano Torretta Granitola tra il 1959 e il 1969, borgata marina spesso protagonista dell’immaginario visivo e musicale degli Shakalab.

Per l’arrangiamento e la produzione, gli Shakalab si sono avvalsi della collaborazione di Fabrizio Malerba, musicista trapanese di grande sensibilità artistica, che ha contribuito a valorizzare l’anima folk del brano, mantenendo uno sguardo aperto sulla cultura latina.

Shakalab, veterani della scena hip hop/Reggae Italiana, fin dai primissimi anni sono riusciti a fondere i diversi stili che caratterizzano la black music diventando un punto di riferimento per tantissimi musicisti che si avvicinano a questo genere. Storica la collaborazione con i fratelli salentini Sud Sound System, con cui hanno condiviso innumerevoli volte il palco e scritto alcune delle canzoni più conosciute della musica reggae italiana: “Reggaeby”, “Accumencia lu party” (nella quale troviamo anche Brusco) e “Parasite”, quest’ultima vede anche la presenza del rapper Inoki. Gli Shakalab hanno girato per anni lo Stivale, sempre seguiti da un cospicuo numero di sostenitori, e in tante occasioni anche oltre i confini italiani; da ricordare la partecipazione al Lion Stage del mitico Rototom Sunsplash in Spagna, i tanti concerti a Londra fra cui i due sold out al The Garage Club, allo storico Brixton Jam e al Business Design centre, in Ungheria per una doppia data organizzata dall’Istituto Italiano della cultura (IIC) e in Irlanda al Whelan’s di Dublino. Nell’agosto del 2024 sono stati invitati da Manu Chao per duettare durante la sua unica data Siciliana. Nel 2019 è stata la volta di New York in compagnia del rapper campano Clementino per un live al Bowery Electric di Manhattan. Fra il 2010 e il 2024 hanno collaborato con i principali artisti della scena Dancehall/Hip Hop italiana e internazionale come Shablo, Alborosie, Gaudi, Agent Sasco, General Levy, Dub FX, Sud Sound System, Africa Unite, Ensi e tantissimi altri.