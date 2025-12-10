“Sicily Top Wines 2025″: i grandi vini siciliani protagonisti a Montalbano Elicona

Condividi questo articolo?

Le eccellenze enologiche della Sicilia protagoniste dell’appuntamento con “Sicily Top Wines 2025” nella suggestiva cornice del Castello Svevo-Aragonese e Federiciano di Montalbano Elicona.

La manifestazione, dedicata ai vini siciliani premiati nei più importanti concorsi enologici internazionali, si è confermata come evento di riferimento per appassionati, esperti e curiosi, che hanno vissuto un’esperienza unica, dove il gusto ha incontrato la storia e la bellezza di uno dei borghi più affascinanti d’Italia. Nel weekend dell’Immacolata, il mondo dell’enologia siciliana si è ritrovato nel Castello per celebrare i “Best Wine” 2024 e quelli premiati per il 2025, in un contesto che ha saputo unire rigore tecnico e accessibilità divulgativa.

Durante le due giornate, il pubblico ha potuto intraprendere un autentico “viaggio nel gusto” con degustazioni guidate, masterclass sulle DOC siciliane condotte da enologi e sommelier di fama internazionale, laboratori sensoriali, presentazioni di vini “particolari”, talk-show e interviste con protagonisti del settore, oltre a momenti di musica e cultura che hanno arricchito l’esperienza, trasformando Montalbano Elicona in un palcoscenico di emozioni e conoscenza. I “Finest Wines” sono stati premiati da esperti e giurie internazionali, secondo criteri orientati alla qualità, all’identità territoriale e alla performance nei concorsi, offrendo una panoramica completa sull’eccellenza enologica siciliana.

L’evento, patrocinato dal Comune di Montalbano Elicona e dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, si è avvalso della collaborazione di CNA Sicilia, FIC – Federazione Italiana Cuochi e AIS – Associazione Italiana Sommelier, e ha rappresentato una vetrina strategica per il comparto agroalimentare siciliano. Il sindaco Antonino Todaro ha dichiarato: “Sicily Top Wines rappresenta per Montalbano Elicona non solo un evento di prestigio, ma un’occasione per mostrare al mondo la nostra capacità di coniugare tradizione e innovazione. Il vino siciliano è ambasciatore di cultura, storia e passione: ospitare questa manifestazione nel nostro Castello ha significato dare valore al territorio e offrire ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Siamo orgogliosi di aver accolto produttori e appassionati in un borgo che continua a raccontare la bellezza della Sicilia e desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e all’On. Luca Sammartino per l’attenzione e il patrocinio che hanno voluto concedere a questa iniziativa, segno concreto della volontà di sostenere l’eccellenza agroalimentare della nostra terra”.

Tra le novità più rilevanti, la manifestazione ha ospitato la presentazione ufficiale della proposta di disciplinare per la DOC dei Nebrodi, destinata a diventare la quinta denominazione riconosciuta nell’area del Val Demone, che già conta quattro DOC. Queste ultime sono state illustrate nell’ottica di un rafforzamento delle denominazioni locali. Un’iniziativa che non solo ha valorizzato il territorio, ma ha anche contribuito a consolidare l’immagine della Sicilia sui mercati internazionali, favorendo l’attrazione di flussi turistici legati al “Turismo del Gusto”.

L’evento ha offerto inoltre l’opportunità di scoprire le cantine migliori, dalle più note alle meno conosciute, accomunate da un elevato livello qualitativo, ed è stato completato da cooking-show e abbinamenti enogastronomici, con “Calici & Musica” a fare da cornice conviviale. Un’occasione imperdibile che ha permesso di vivere la Sicilia attraverso il suo vino, in un luogo che ne racconta la storia e ne proietta il futuro.