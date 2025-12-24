“Show Me How To Dream” il nuovo singolo inedito degli Efemeral, dall’album “Rounded With a Sleep”

Condividi questo articolo?

È già in radio “Show Me How To Dream” il nuovo singolo inedito degli Efemeral, brano tratto dall’album “Rounded With a Sleep”, disponibile in digitale (Efemeral Music).

Gli Efemeral, hanno pubblicato il loro album a ottobre e oggi hanno scelto questo brano per proseguire la promozione in quanto, brano d’apertura del disco “Rounded With a Sleep”, è carico di potenza ed eleganza.

«“Show Me How To Dream” lo vedo un po’ come il lato “serio” degli Efemeral. Da quando l’abbiamo scritto, ho sempre avuto l’impressione si distinguesse dal resto dei nostri brani avendo quel mood un po’ più cupo e pesante ma che comunque ci rappresenta e parla di noi. Ricordo bene – afferma Arianna De Lucrezia – il momento in cui ho scritto il testo, era il 2021 ed ero parecchio delusa da aspetti della mia vita che non erano però controllati da me. Alla luce degli anni passati però, tutte le crepe si sono trasformate in esperienza, ed è per questo che sono così legata a questo brano, soprattutto adesso che finalmente è uscito. Mentre Gabriele Catania dice: “Show Me How To Dream” per me rappresenta la bomba a mano che urla Efemeral ovunque. Brano che fin dall’apertura presenta subito tutto ciò che ci identifica: dalle atmosfere sognanti e l’eleganza classica delle strofe alla forza espressiva dei ritornelli. Brano perfetto per aprire le porte e dire: noi siamo gli Efemeral! Ed infine Andrea Di Fraia aggiunge: questo è il mio brano preferito del disco. È un brano che ha tantissimi elementi che sono legati tra loro in una maniera eccezionale ed è per questo che lo abbiamo anche scelto per aprire il disco, proprio per mettere in chiaro fin da subito chi sono gli Efemeral.»

In questo lancio gli Efemeral fanno una scelta controcorrente. In radio arriva “Show Me How To Dream” e su Youtube pubblicano il video del brano “Dusk Light Air” (Official Live-Session) per regalare ai loro fan una cosa unica, con la regia di Cristiano De Lucrezia e la partecipazione speciale di Graziana Giansante all’Oboe e Corno inglese.