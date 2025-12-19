Serate di grande musica targate Musikante. Al via per il “Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro

Condividi questo articolo?

Si chiude in bellezza il 2025 dell’associazione Musikante del Presidente e Direttore Artistico Antonio Petralia. Tre serate di grande musica a Catania e dintorni, aprendo nel contempo la campagna abbonamenti per il “Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro”.

Dopo il concerto “sold out” di ieri sera a Catania, nella parrocchia Cristo Re, avrà nuovamente come protagonista Simona Trentacoste l’evento a ingresso libero di domani venerdì 19 dicembre, alle 20.30, nella Sala delle Arti “Emilio Greco” di Gravina di Catania, in via Roma.

Non necessiterebbe di presentazioni Simona Trentacoste, cantante jazz dalla vocalità intensa, elegante e profondamente comunicativa. Dotata di uno stile personale che unisce tradizione e modernità, ha conquistato pubblico e critica con interpretazioni raffinate e un fraseggio sempre originale. Con alle spalle collaborazioni con importanti musicisti italiani e internazionali, si distingue per la capacità di trasformare ogni concerto in un’esperienza emotiva autentica. Il suo repertorio spazia dai grandi standard americani alle ballad più intime, sempre con una sensibilità musicale profonda e mai scontata.

Con il suo stile inconfondibile, capace di fondere la tradizione jazzistica con una sensibilità tutta contemporanea, Simona Trentacoste incanta il pubblico grazie a un timbro caldo e avvolgente, un fraseggio elegante e un’interpretazione intensa e autentica. La sua voce è uno strumento narrativo che attraversa emozioni, melodie e atmosfere.

Con il patrocinio del Comune di Gravina di Catania del Sindaco avv. Massimiliano Giammusso e dell’assessore Filippo Riela, si presenterà “Siamo molto interessati”, album di Simona Trentacoste con lo SMAT Quartet.

Lavoro audace ed intrigante, “Siamo molto interessati” vede al contrabbasso nientemeno che Massimo Moriconi, autentica leggenda della musica italiana, noto al grande pubblico – anche televisivo – per le numerosissime collaborazioni nazionali ed internazionali, oltre che per il sodalizio artistico che lo lega a Mina: ogni linea di basso e contrabbasso su tutte le registrazioni della “Tigre di Cremona” sin dal 1983 è opera sua.

L’album è prodotto dall’associazione Musikante di Antonio Petralia, che ne ha anche curato le parti di batteria. La line-up della serata prevede, oltre Trentacoste alla voce, Moriconi al contrabbasso e Petralia alla batteria, Vito Favara al pianoforte.

E si concluderà con il Gran Concerto di Natale a ingresso libero, offerto dall’amministrazione comunale di Sant’Agata Li Battiati guidata dal Sindaco Marco Nunzio Rubino, sabato 20 dicembre dalle 19 al Teatro del Polo Culturale in via dello Stadio 19 a Sant’Agata Li Battiati.

Alle 19 salirà sulle assi del palcoscenico il Duo Saffo, costituito da Marcella Catanzaro al clarinetto ed Antonella Sorbello al pianoforte con il proposito di diffondere e valorizzare la letteratura ad esso dedicata, privilegiando quei brani che, pur attingendo dal repertorio cameristico composto originalmente per questa formazione, sono di ascolto gradevole e di immediata comunicabilità. Le due musiciste, di comprovata esperienza e professionalità, si sono esibite per importanti associazioni su tutto il territorio nazionale, secondo lo spirito autentico della Musica da Camera dove «il ruolo del singolo strumento è sempre individuale e viene garantita la massima valorizzazione di ogni componente». Il Duo è particolarmente attento al repertorio del ‘900 e a quello contemporaneo e compositori odierni gli hanno dedicato pagine raffinate e coinvolgenti.

Alle 19.45 sarà il turno del Toscanini Ensemble, composto da musicisti legati al Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera (AG), che proporrà un viaggio sonoro attraverso i grandi classici del Jazz e del Pop reinterpretati ritmicamente e armonicamente in chiave moderna.

Questa la line-up:

Aurelio Ciancimino pianoforte,

Vincenzo Fauci batteria,

Francesco Perconti basso elettrico,

Alessandro Lo Chiano tromba,

Miriam Versaci voce.

Si dà così avvio alla campagna abbonamenti per la stagione musicale in teatro dell’associazione Musikante, che rinnova il proprio impegno per un jazz di qualità e ricercato, valorizzando talenti emergenti e affiancandoli a nomi affermati.

Come ogni anno in programma al Teatro del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati, il “Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro” prenderà il via il 6 febbraio, per snodarsi in 7 appuntamenti che si concluderanno il 30 maggio, con tutti gli spettacoli che avranno inizio alle 21.

Nella foto, Antonella Sorbello