SARAH DI BELLA: dal 19 dicembre in digitale e in radio “UN NUOVO GIORNO” il nuovo singolo

Dal 19 dicembre 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Un nuovo giorno”, il nuovo singolo di Sarah Di Bella per Up Music.

“Un nuovo giorno” è un brano che cattura l’essenza di un’alba luminosa, trasformandola in musica. Le sonorità sono caratterizzate da beat chiari e leggeri, ma con un ritmo deciso e incalzante. Ogni hit-hat simboleggia una scintilla di rinnovamento, destinata a chi è pronto a spezzare le proprie “catene” e ad abbracciare la vita con ritrovata energia. Il brano incarna la dichiarazione: “Con grinta e coraggio mi rialzo e vado verso un nuovo giorno”.

Il messaggio centrale di “Un nuovo giorno” è la rinascita: una fase di risveglio e forza interiore che, presto o tardi, ognuno è chiamato ad affrontare. La traccia si propone come un incoraggiamento ad accogliere il cambiamento e il futuro.

Biografia

Sarah Di Bella (24 anni, originaria di un piccolo paese della Sicilia) canta e scrive canzoni da quando aveva solo nove anni. Attraverso la musica riesce a dare voce a tutto ciò che non trova spazio nelle parole. Il suo stile è un mix di elettro pop e ritmi reggaeton, ma in ogni brano mette la sua anima nuda. Sul palco, come nella vita, si descrive come vulnerabile, imprevedibile e profondamente creativa. Ama giocare con i contrasti: beat che fanno muovere il corpo e gesti che parlano al cuore.

Sulle scene porta sé stessa, senza troppe maschere, con una buona dose di autoironia e quel pizzico di follia necessario per combattere il terrore di sembrare “normale”. Il suo nuovo brano, “Un nuovo giorno”, parla di rinascita, una fase che, presto o tardi, ognuno di noi si trova ad affrontare. È un invito a ricordare quanto sia importante essere se stessi e credere in ciò che si ama.

Dopo aver concluso il progetto, è risultato chiaro che questo fosse il brano perfetto per il festival: un messaggio di forza e speranza per chi pensa di non farcela. A Sarah il pezzo trasmette una grande carica, quella che la sostiene ogni giorno tra lavoro, università e musica.

Anche se a volte le priorità quotidiane le sottraggono tempo da dedicare a ciò che ama di più, non smette mai di inseguire i suoi sogni. Per lei è fondamentale non arrendersi mai: la vita è un dono, e anche nei momenti difficili l’importante è sempre rialzarsi.