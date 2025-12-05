Sant’Angelo di Brolo. Nebrosport chiude il weekend della Termini–Caccamo con prestazioni solide di Starvagi e Pirri

Condividi questo articolo?

Fine settimana conclusivo di novembre ricco di impegni per la Scuderia Nebrosport, protagonista alla 1ª edizione dello Slalom Termini–Caccamo, appuntamento inedito che ha visto i portacolori rossoblù confrontarsi con un tracciato nuovo, tecnico e apprezzato da tutti i partecipanti. Una gara che ha restituito riscontri positivi, confermando lo spirito competitivo e la costanza dei piloti santangiolesi.

Prestazione solida per il sampietrino Gianfranco Starvagi, al volante della Peugeot 106 di classe N1600, che ha chiuso terzo di classe e venticinquesimo assoluto. Il pilota, dopo una ricognizione condizionata da una lieve toccata, si è presentato al via con un approccio più cauto del solito, complice anche un asfalto particolarmente scivoloso nelle prime fasi. Nonostante queste condizioni, Starvagi ha saputo gestire la gara con intelligenza, trovando progressivamente un buon ritmo e portando a casa un risultato più che positivo su un percorso che ha definito che ha gradito particolarmente.

Annunci

Ottima prova anche per il driver Francesco Pirri, impegnato in gruppo Speciale con la sua Fiat 127 di classe S3, che ha concluso secondo di classe e ventiduesimo assoluto. Una gara non semplice per il driver Nebrosport, che si è trovato ad affrontare condizioni climatiche nuove e una conoscenza limitata del tracciato. Nonostante ciò, Pirri ha mostrato buone sensazioni e un potenziale cronometro ancora inespresso, consapevole di poter ambire a un riscontro più incisivo nelle prossime occasioni.

La Scuderia Nebrosport archivia dunque un altro weekend positivo, caratterizzato da impegno, costanza e una crescita continua dei propri portacolori. Un’ulteriore conferma della solidità del team santangiolese in questa intensa fase finale della stagione sportiva.

Comunicazione – Scuderia Nebrosport

Ph: By Mario Gallà