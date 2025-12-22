Rosolini, nasce la Sezione di BCsicilia

Condividi questo articolo?

Nasce a Rosolini la Sezione di BCsicilia, l’Associazione a carattere regionale che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella prima assemblea della nuova Sede è stato scelto il Consiglio Direttivo. Presidente del gruppo cittadino è stata eletta all’unanimità Viviana Calvo, Vicepresidente Antonella Monaca, Segretaria Sara Salemi, invece Economo è stata nominato Antonino Caruso, mentre Claudio Andriolo sarà il Responsabile della Comunicazione. All’incontro era presente il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio.

Per il prossimo anno il Gruppo intende promuovere convegni e visite guidate per approfondire le origini della città di Rosolini: da feudo del vasto territorio di Noto a baronia della famiglia Platamone a partire dal XV secolo e infine elevata a comune con lo ius aedificandi nell’anno 1712. Inoltre la valorizzazione del complesso ipogeico di Croce Santa costituito da quattro chiese scavate nella roccia e l’antico acquedotto romano che scavalca la cava Cansisina. Inoltre obiettivo della sezione è quella di far conoscere i palazzi storici della città, edifici nobiliari e borghesi risalenti alla fine dell’Ottocento e alla prima metà del Novecento e recuperare la memoria storica dei personaggi e degli autori rosolinesi che si sono distinti nel settore storico-letterario i cui ritratti campeggiano nell’aula consiliare, infine riscoprire le tradizioni salvaguardando l’eredità dei beni culturali immateriali: dialetto, nenie, giaculatorie, detti e motti popolari, usi e costumi, insieme allo studio della devozione rosolinesi con una attenta ricerca sulle feste religiose.

Il nuovo gruppo della provincia di Siracusa è raggiungibile tramite email: rosolini@bcsicilia.it, oppure alla pagina facebook BCsicilia Rosolini.

Nella foto, Consiglio Direttivo BCsicilia di Rosolini