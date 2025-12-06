Riforma giustizia, il sondaggio: vittoria del sì con il 57%

Querelo Asp Trapani per prestazione sanitaria negata nei tempi prescritti

Condividi questo articolo? Riceviamo e pubblichiamo Gentili Colleghi, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani mi ha negato una prestazione sanitaria entro i termini di sessanta giorni prescritti da un medico specialista. In conseguenza di ciò, per ottenere il soddisfo dei miei diritti, ho diffidato il Ministro della Salute, il...