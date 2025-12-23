Ragusa. Natale in carcere al progetto Labirinti in Sicilia incontri negli istituti penitenziari tra genitori detenuti e figli

Condividi questo articolo?

Grazie al Progetto Labirinti gli Istituti Penitenziari si trasformano in spazi felici tra gesti di gentilezza e giochi di fantasia

Scrivendo la letterina di Natale, piuttosto che tradizionali regali a volte si sognano momenti di spensieratezza da trascorrere con mamma e papà: i desideri di alcuni bambini sono stati realizzati. Accade quando le relazioni tra genitori e figli sono più delicate e gli incontri sono più occasionali, come per i familiari dei detenuti. La cura per i contesti carcerari durante questi giorni diventa cruciale e mira a rafforzare le relazioni, lo sviluppo educativo e la tutela dei minori creando esperienze straordinarie.

Nella Casa Circondariale di Ragusa, bambini e bambine hanno potuto giocare nel cortile dell’Istituto Penitenziario con i loro genitori detenuti, grazie alle attività pianificate con il Progetto Labirinti.

Guidato dall’ente capofila APS Officina SocialMeccanica e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, il Progetto Labirinti persegue l’obiettivo di concretizzare interventi multidimensionali socio-educativi a supporto dei figli minori di detenuti in diversi territori della Sicilia, non solo a Ragusa, ma anche a Catania, Palermo e Sciacca.

L’istituto penitenziario ragusano per un giorno è diventato uno spazio felice, grazie al gioco i genitori detenuti si sono avvicinati ai loro figli senza le barriere imposte dalla detenzione. Gli operatori del progetto hanno portato un’atmosfera festosa mettendosi in gioco e vestendo gli abiti di elfi, renne e personaggi del Natale. Con letture animate, giochi in cortile e laboratori teatrali hanno dato alle famiglie l’opportunità di sperimentare emozioni, condividere gesti di gentilezza, vivere attimi indimenticabili spaziando con la fantasia tra animali fantastici.

Le attività a Ragusa si sono svolte grazie alla sinergia tra i Clown Dottori di “Ci Ridiamo Sù aps”, “Crisci Ranni aps”; “Facciamo Scuola asd”.

«Abbiamo deciso di costruire questo momento di festa e di gioco per trasformare lo spazio della casa circondariale in uno spazio più a misura di bambino – hanno spiegato i portavoce delle associazioni coinvolte nell’iniziativa – avvicinarsi all’altro con gioiosità e divertimento è stato più semplice, con il racconto abbiamo creato un momento più lento di ascolto e di profonda condivisione. È stata offerta anche una merenda grazie alla sensibilità di ARD Discount del gruppo ERGON S.p.A. di Ragusa».

Anche a Catania, nell’istituto penitenziario di Piazza Lanza, il 3 e 4 gennaio sono in programma giornate speciali di incontri tra figli e genitori detenuti, con l’accoglienza nello spazio giallo, dove momenti di animazione, letture animate e interattive, creano momenti rituali tra mamme, papà e bambini. In una calda ambientazione natalizia le famiglie potranno scattare una foto ricordo, inoltre a Catania la Befana porterà dei doni ai piccoli ospiti. Le iniziative etnee del progetto Labirinti vedono coinvolti in sinergia l‘associazione capofila Officina SocialMeccanica aps, “Rugby I Briganti asd onlus”; “Ri-mani società cooperativa sociale”.

Le attività di Labirinti in Sicilia culminano così a Natale con iniziative mirate nei diversi territori dedicate a oltre 100 famiglie di detenuti, ma il percorso quotidiano tra genitori e figli continua a Ragusa, a Catania, a Palermo e a Sciacca durante l’intero anno negli spazi gialli e con gli incontri programmati, costruttivi sia per le mamme e i papà detenuti, sia per la crescita dei bambini coinvolti.

Il progetto Labirinti attivo in Sicilia è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.