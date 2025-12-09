Ragusa. “Il grido interiore” dell’artista Agostino Viviani al Centro studi Rossitto – Inaugurazione mostra

Condividi questo articolo?

Sabato 13 dicembre 2025 (alle ore 18.30), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), si terrà l’inaugurazione della mostra di pittura dell’artista Agostino Viviani, dal titolo “Il grido interiore (Opere 2015 – 2025)”, curata da Salvatore Parlagreco (critico d’arte). La serata artistica sarà tratteggiata dalle note musicali di Gino Carbonaro (fisarmonicista).

L’esposizione, con ingresso libero, chiuderà i battenti il 22 dicembre (orari di apertura: dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20). Sarà presente l’artista Agostino Viviani.

Annunci

Agostino Viviani, nato a Ibla e residente a Ragusa, è un artista contemporaneo autodidatta che ha saputo creare un linguaggio pittorico personale e riconoscibile. “La sua ricerca si muove tra il figurativo e l’astratto, con un forte legame all’espressionismo astratto e alla pittura informale”, scrive Salvatore Parlagreco (curatore della mostra).

Da sempre appassionato d’arte, comincia ad interessarsi alla pittura, all’età di 18 anni. Ha dipinto olio su tela, i suoi primi lavori, miscelando, in quella prima fase pittorica, l’arte figurativa con quella astratta. Nei suoi lavori sperimenta tecniche materiche e cromatismi intensi, simboli di vitalità, emozione e movimento. La sua pittura, dinamica e ricca di energia, restituisce non solo il dato naturale, ma anche percezione interiore. Artista attivo sulla scena culturale ragusana, è membro dell’Associazione Ars Iblea di Ragusa.