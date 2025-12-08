Presentato il Natale inclusivo e solidale di Mascali

Condividi questo articolo?

Presentato in municipio il cartellone degli eventi per il “Natale Solidale”. Il programma, denominato “Natale Insieme nessuno escluso”, mira a unire lo spirito festivo con l’impegno sociale e la solidarietà, coinvolgendo attivamente tutta la comunità mascalese. All’incontro hanno partecipato il sindaco Luigi Messina, gli assessori Veronica Musumeci e Valentina Gullotta.

Il calendario di eventi sarà arricchito da numerosi appuntamenti, che spaziano dalla tradizione alla beneficenza tra presepi viventi, concerti natalizi, eventi culturali e di solidarietà. L’Amministrazione intende così creare un clima di festa inclusivo. A partire con la Giornata Internazionale del Volontariato, la sesta edizione del concorso “Albero creativo in piazza” e il pranzo solidale in programma il 22 dicembre all’oratorio pastorale don Giovanni Bosco.

Annunci

Tra gli appuntamenti più suggestivi la seconda edizione del presepe vivente solidale nel borgo di Santa Venera (20, 26 dicembre – 6 gennaio 2026). E ancora, il 23, in piazza Duomo, dalle 10 alle 13, con la Giornata del gioco inclusivo “Tutti giocano” con la realizzazione di percorsi sensoriali, laboratori ludici creativi e giochi cooperativi.

Nella foto, la presentazione del ”Natale Solidale”