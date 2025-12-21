Premio Mario Rapisardi, domenica 21 dicembre 2025, alle ore 18,30, alla Società Storica Catanese, Catania.

Condividi questo articolo?

La “Fondazione Sant’Agathae” presieduta da Rosario Scandurra organizza la seconda edizione del “Premio Mario Rapisardi” in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale “Movimento è l’ora del popolo”, presieduta da Riccardo Tomasello che, per l’occasione, espone una lettera autografa del poeta del 1875 e un libro con dedica originale.

La cerimonia di premiazione si svolgerà presso la “Società Storica Catanese”, in via Etnea 248, a Catania, presieduta da Alfio D’Agata.

Annunci

Saranno presenti, la Prof.ssa Maria Grazia D’Amico dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Mario Rapisardi” di Paternò, storico ginnasio dedicato per la prima volta nella storia il 27 settembre 1905, durante una seduta del consiglio Comunale di Paternò al Vate Etneo. L’Istituto è stato premiato nella prima edizione del 2024; il prof. Marco Sciacca docente di lettere che leggerà l’Ode a Sant’Agata di Mario Rapisardi nel 166 esimo anniversario della composizione; la dott.ssa Barbara Cracchiolo, coreografa e attrice, che leggerà “A TE SOLA”, dalle “Ricordanze” di Mario Rapisardi; Antonella Sturiale e Giusy Pischedda, artiste poliedriche e fondatrici dell’Associazione di promozione sociale “Nevica Fuoco”, che leggeranno un brano tratto dall’opera di Sturiale “In verità e non in gloria”; Rosario Scandurra Presidente della “Fondazione Sant’Agathae”

Ecco i premiati: Padre Francesco La Vecchia, priore di San Domenico e Maestro della Cappella Musicale del Duomo; dott. Enrico Castiglione, però purtroppo assente perchè impegnato a Parigi, ritirerà il premio, in sua rappresentanza, il Maestro Pietro Valguarnera Direttore del nostro Coro Lirico Lirico Vincenzo Bellini; Giada Lentini che, nonostante la giovane età, ha una forte passione per la figura di “Mario Rapisardi”.

E’ prevista una proiezione di un corto girato dagli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Mario Rapisardi” di Paternò, sulla vita di Mario Rapisardi, coordinati dalla Prof.ssa Chiara Romeo. Prima della proiezione, intervento della docente di lettere prof.ssa Anna Sanfilippo, con la lettura della poesia “ALL’ETNA”, della studentessa Cleofe Allegra.

L’evento è coordinato e condotto, dal giornalista, Lucio Di Mauro.