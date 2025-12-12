Politeama Garibaldi, Palermo. Da Vivaldi al Rock: agli Amici della Musica il quartetto di contrabbassi The Bass Gang

Una delle formazioni cameristiche italiane più interessanti della sua generazione il gruppo, vincitrice nel 2020 del prestigioso “Premio Abbiati” assegnato dall’Associazione Nazionale Critici Musicali, vede fra i suoi componenti il pianista siciliano Antonino Fiumara

 Lunedì 15 dicembre ore 20.45, Politeama Garibaldi, Palermo

The Bass Gang è forse il miglior quartetto di contrabbassi d’Europa e sicuramente il più longevo: Amerigo Bernardi, Alberto Bocini, Andrea Pighi e Antonio Sciancalepore, prime parti delle orchestre più prestigiose al mondo (Santa Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, London Symphony Orchestra), formano infatti un ensemble d’eccellenza, capace di spaziare con abilità e ironia da Beethoven a Glenn Miller, da Tchaikovsky a Santana, trasformando un concerto in un vero e proprio spettacolo musicale che, a Palermo, si terrà per l’Associazione Siciliana Amici della Musicalunedì 15 dicembre alle 20.45 al Politeama Garibaldi.

 

The Bass Gang, oltre ad esibirsi in tutta Italia e in Europa, ogni anno sono protagonisti di tournée in Giappone: la chiave del successo di programmi come Poker di Contrabb’Assi (Pizz’n’Bach’n’Rock&Roll) o Le Basse Stagioni sta nella capacità straordinaria dei quattro di divertire il pubblico offrendo allo stesso tempo una qualità strumentale, compositiva ed artistica difficilmente riscontrabile altrove nel panorama odierno. I The Bass Gang mescolano musica classica, jazz e pop e, con un pizzico di ironia, coinvolgono il pubblico in un percorso in cui il pop affianca Vivaldi e battute e scherzi si alternano ad arrangiamenti raffinati e complessi e capacità tecniche senza eguali.

 

Con loro Mozart incontra il Giappone e i musical di Andrew Lloyd Webber vanno a braccetto con la Sinfonia n. 6 di Tchaikovsky. Le sonorità latine vibreranno e la musica per cinema di Ennio Morricone evoca pellicole memorabili come C’era una volta in America e Il buono, il brutto e il cattivo. Parte del programma del concerto palermitano sarà incentrato su Le Basse Stagioni: ogni stagione dell’anno sarà raccontata da composizioni di generi ed epoche differenti che ad essa si ispirano. Il pubblico potrà divertirsi a riconoscere le varie citazioni, eseguite insieme in un mash-up originale e imprevedibile. La stagione della primavera unirà ad esempio La sagra della primavera di Stravinsky, Primavera di Carlos Santana, Maledetta primavera di Cassella e Savio, resa celebre dall’interpretazione di Loretta Goggi, a Voci di primavera di Strauss. Così per l’estate si passerà da In the Summertime a Estate di Bruno Martino; l’autunno sarà descritto da brani come Forever AutumnConcerto d’Autunno Autumn Leaves e, infine, le note invernali arriveranno con Invierno Porteno di Piazzolla e A Hazy Shade of Winter di Paul Simon. Filo conduttore saranno le Quattro stagioni di “Tony” Vivaldi, come i componenti del quartetto si divertono a chiamare il compositore veneziano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


