Picchia e tiene sotto sequestro una ragazza per oltre 24 ore, 32enne arrestato

Condividi questo articolo?

E’ accaduto in provincia di Pavia, nella frazione Remondò di Gambolò. La giovane si è salvata inviando a un conoscente un messaggio condividendo la posizione Gps

Ha inviato a un conoscente un messaggio condividendo la posizione Gps senza ulteriori spiegazioni, cosa che le ha permesso di essere portata in salvo e di far arrestare l’uomo che la teneva sequestrata in casa sua da oltre 24 ore. E’ accaduto in provincia di Pavia, nella frazione Remondò di Gambolò, lo scorso mercoledì 10 dicembre.

Annunci

L’amico della vittima, visto il messaggio, ha capito immediatamente che si trattava di una richiesta di aiuto e ha contattato il Nue 112. Gli equipaggi del commissariato di polizia di Vigevano sono quindi intervenuti con urgenza, raggiungendo il luogo indicato dal dispositivo Gps. Qui, ad attenderli, hanno trovato un 32enne di origine marocchina, che ha tentato di impedire l’accesso alla sua abitazione, ma gli agenti sono comunque riusciti ad entrare, trovando la vittima con numerosi lividi ed ecchimosi al volto e alle braccia, in evidente stato di choc.

La donna è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano. Il 32enne, invece, è stato accompagnato in commissariato per gli accertamenti di rito. In sede di querela, la vittima ha riferito di essere stata sottoposta, per tutta la giornata del 9 dicembre e sino all’arrivo della polizia, a ripetute percosse, minacce e privazione della libertà personale, nonché di aver subito precedenti episodi di violenza da parte dell’uomo, che l’avrebbe costretta a restare presso la sua dimora per oltre 24 ore contro il suo consenso, impedendole ogni via di fuga e privandola dell’uso del cellulare.

I vicini di casa hanno confermato agli agenti di aver udito, per diverse ore, urla di aiuto e rumori compatibili con una violenta aggressione. Così, l’uomo, con numerosi precedenti sia per reati contro il patrimonio sia contro la persona, è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona e denunciato per maltrattamenti.