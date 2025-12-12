Per i terreni delle Aci sessione pubblica gratuita di intelligenza artificiale per il risparmio idrico

Condividi questo articolo?

Acireale – Mercoledi 17 Dicembre alle 16.30, nei locali del Living Lab delle Aci di Via San Giovanni Nepomuceno 8, nel cuore di Acireale, avrà luogo una sessione aperta e gratuita di formazione sull’uso della tecnologia IRRIGOPTIMAL®, basato su sensoristica avanzata, Intelligenza Artificiale e modelli di machine learning. Già installata in una cinquantina di terreni, la tecnologia è finalizzata alla “Rigenerazione Integrata del Comparto Limonicolo” tramite l’adozione di tecnologie di innovazione basate su Intelligenza Artificiale per un’agricoltura 5.0 a servizio dei terreni del comprensorio delle Aci.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto a regia diretta del GAL Terre di Aci denominato “Lemon”, che ha già reso possibile nell’ultimo anno monitorare 50 campi agricoli del territorio etneo grazie all’adozione del sistema. Nello specifico, numeri alla mano, il sistema consente di supportare gli agricoltori nella gestione di tre aspetti cruciali:irrigazione intelligente, con un’ottimizzazione delle risorse idriche superiore al 50% e piani irrigui personalizzati; nutrizione ottimizzata, grazie al controllo costante di pH, conducibilità elettrica e nutrienti (NPK), con riduzione dei costi di fertilizzazione; allerta precoce delle malattie, con particolare attenzione al mal secco, attraverso sistemi predittivi e sensori fogliari capaci di avvisare l’agricoltore in tempo reale.

Annunci

Il progetto ha già coinvolto decine di importanti aziende agricole locali, che hanno messo a disposizione i propri campi per la sperimentazione, l’installazione della sensoristica e l’utilizzo del software operato dall’azienda WES TRADE, coinvolta per una sperimentazione che non si limita a fornire l’accesso ai dati grezzi raccolti sul campo, ma li integra con previsioni meteorologiche, tabelle agronomiche e algoritmi di Intelligenza Artificiale, offrendo agli agricoltori suggerimenti mirati per una gestione ottimale delle colture. Grazie ai suoi moduli dedicati a irrigazione, nutrizione e allerta precoce delle malattie, il sistema rappresenta un supporto decisionale avanzato e concreto. Oltre alle stazioni meteorologiche di riferimento, sono stati installati 50 data logger e sensori di nuova generazione per la misurazione dei nutrienti, che hanno consentito di raccogliere dati fondamentali per elaborare previsioni affidabili e conformi ai microclimi.

Il GAL Terre di Aci, che aveva appositamente pubblicato sul proprio portale web il bando pubblico finalizzato aricevere manifestazioni di interesse per l’individuazione di aziende

agricole, ha raccolto l’adesione delle imprese locali durante le fasi di disseminazione e analisi dati fatte in campo. Ilprogetto ed il monitoraggio dei dati hanno consentito la raccolta di numerosi casi di interesse e situazione migliorabilenell’ “utilizzo sostenibile della risorsa idrica in limonicoltura e valutazione degli effetti sulla rifiorenza” previsto dal progetto Lemon.

II progetto presentato dal GAL Terre di Aci era stato finanziato con le risorse in transizione di cui al

D.D.G 1723 del 26 aprile 2022 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 3 Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – LEADER, di cui al D.R.S n.3023 del 28/03/2025.