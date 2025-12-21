Paolo Ciaorella eletto Presidente con voto unanime la Sezione del Club Alpino Italiano di Pedara

Condividi questo articolo?

CAI Pedara: Paolo Ciaorella eletto nuovamente Presidente con voto unanime

La Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) di Pedara ha rinnovato i suoi vertici. Nel corso delle elezioni che si sono svolte venerdì 19 dicembre presso la Sede di Pedara, Paolo Ciaorella è stato eletto nuovamente Presidente con voto unanime.

Annunci

Interior Designer di professione, Ciaorella vanta un lungo e significativo percorso all’interno del sodalizio: oltre ad aver ricoperto la carica di Presidente nel mandato precedente, è anche Soccorritore del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico) e Accompagnatore Sezionale di Escursionismo. In passato ha ricoperto anche gli incarichi di Segretario di Sezione e di componente del Collegio Regionale dei Probiviri. Negli ultimi vent’anni, Ciaorella è stato un punto di riferimento essenziale sia per l’attività del Direttivo che per l’intera Sezione.

“Mi posso dire soddisfatto del lavoro svolto e dei traguardi raggiunti,” ha dichiarato il Presidente Ciaorella, ringraziando i consiglieri uscenti. “Abbiamo raddoppiato il numero dei Soci, quadruplicato gli iscritti alla nostra pagina social, raddoppiato la media dei partecipanti alle escursioni e restaurato la Sezione. Presto, inoltre, inizieremo con i lavori di ampliamento dei nuovi spazi concessici dal Comune.”

Ma, la soddisfazione più grande, è quella di vedere una sezione giovane, con un reparto giovanile “vivo” formato da Aquile e Aquilotti che partecipano attivamente alle escursioni dei ‘grandi’. Loro, oltre ad allietare i nostri appuntamenti e le nostre escursioni, rappresentano con i loro passi, il percorso e il futuro di questa Sezione.”

Il Presidente ha poi delineato le prospettive future:

Le mie prime parole da Neopresidente sono state queste: Mi impegnerò a far crescere la Sezione. Non mi tiro indietro! Abbiamo bisogno di tutti voi, facciamolo insieme”

“Con il nuovo Consiglio Direttivo vogliamo dare continuità ai tanti progetti già in corso. Vedo una sezione in salute, in continua crescita e protagonista, insieme a tutti i soci volontari che, con impegno e dedizione, portano avanti gli obbiettivi che ci siamo proposti. Anche per il prossimo mandato, vorrei continuare con la stessa energia per conseguire un concreto e reale rinnovamento dell’assetto sociale.”

Il primo triennio si chiude quindi con un bilancio positivo, denso di appuntamenti e novità, portati avanti “nonostante tutto,” come ha sottolineato Ciaorella, confermando l’impegno per una gestione dinamica e orientata alla crescita.

Paolo Ciaorella ha concluso rivolgendo un pensiero di ringraziamento ai consiglieri uscenti: “Esprimo la mia gratitudine per la disponibilità, la passione e l’impegno dimostrato in tutti questi anni di attiva partecipazione.”