Palermo. Prende il via il tour scientifico nelle scuole del progetto “Le vie del cibo della lunga vita”

Prende il via questa settimana il tour scientifico nelle scuole del progetto “Le vie del cibo della lunga vita”, un’iniziativa promossa in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali e la SMAP, che porterà la scienza dell’alimentazione direttamente tra i banchi delle scuole del territorio dei Monti Sicani.

Dal 15 al 19 dicembre, il professor Nicola Francesca, docente di microbiologia presso l’Ateneo palermitano, insieme ai suoi collaboratori, condurrà un ciclo di seminari e degustazioni guidate dedicati alla Dieta Mediterranea, ai suoi benefici per la salute e alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali.

La settimana si è aperta lunedì 15 dicembre a Casteltermini, presso la Scuola Media “Nicolò Cacciatore”, dove circa ottanta studenti hanno seguito una lezione dedicata alle proprietà salutistiche dei pani realizzati con grani siciliani, dei formaggi a latte crudo e delle olive da mensa. L’incontro si è concluso con un momento di assaggio guidato di lievitati tradizionali, pani siciliani e cioccolato di Modica.

Martedì 16 dicembre il tour si sposterà a Palermo, all’Università degli Studi, dove gli studenti dell’Istituto “Francesco Crispi” di Ribera raggiungeranno il capoluogo per un seminario sulle tecnologie di produzione degli alimenti tipici siciliani, con particolare attenzione agli aspetti salutistici e nutraceutici. La giornata sarà arricchita da un percorso di abbinamento tra birre artigianali siciliane e formaggi dei Sicani.

Mercoledì 17 dicembre sarà la volta di Bisacquino, presso l’Istituto “Don Calogero Di Vincenti”. In collaborazione con il Dirigente scolastico Giuseppe Zambito, si terrà un seminario dedicato alle tecnologie alimentari dei prodotti siciliani e al rapporto tra dieta e longevità, seguito da un momento di valorizzazione dei prodotti curato dall’istituto ospitante.

Giovedì 18 dicembre il progetto farà tappa a Cammarata, all’Istituto “Archimede”, con un seminario tecnico dedicato ai formaggi e ai prodotti da forno del territorio sicano. Gli studenti prenderanno parte a un’analisi sensoriale delle eccellenze locali, accompagnata da vini e birre artigianali siciliane.

Il tour si concluderà venerdì 19 dicembre a Ribera, in occasione della Sagra delle Arance, con un convegno scientifico che rappresenterà il momento di sintesi e approfondimento dei temi affrontati durante la settimana.

Il progetto

“Le vie del cibo della lunga vita” nasce con l’obiettivo di promuovere il patrimonio gastronomico siciliano attraverso un approccio scientifico rigoroso ma accessibile. Il progetto esplora il legame profondo tra alimentazione, tradizione e longevità.

Un percorso che unisce ricerca universitaria, educazione alimentare e promozione territoriale, nel solco della Dieta Mediterranea – riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità nel 2010 – e che oggi assume un significato ancora più rilevante alla luce del recente inserimento della Cucina Italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO. Un doppio riconoscimento che conferma il valore universale delle nostre tradizioni alimentari e rafforza la missione educativa di questa iniziativa: trasmettere ai giovani la consapevolezza di essere custodi di un’eredità unica al mondo.

“Le vie del cibo della lunga vita” è promosso dalla Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani (S.MA.P.) con il sostegno dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura.

Collaborano l’Università di Palermo, il GAL Sicani, il Distretto Turistico Valle dei Templi, i Consorzi di Tutela Arancia di Ribera DOP e Olio EVO di Sicilia IGP, gli Istituti Professionali per l’Enogastronomia del territorio e la Cooperativa Agricola Zootecnia Tumarrano.