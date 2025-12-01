Palermo, in valigia una testa di coccodrillo: bloccato passeggero in aeroporto

Condividi questo articolo?

La testa del rettile, una specie in via di estinzione, era essiccata e con i denti in vista. Era avvolta in una busta di plastica per aggirare i controlli

La testa di un coccodrillo in via di estinzione è stata sequestrata all’aeroporto di Palermo dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo e i funzionari Adm. Nell’ambito dell’attività di vigilanza e contrasto sul commercio di specie protette e tutelate, le Fiamme gialle della Compagnia di Palermo-Punta Raisi e i funzionari doganali hanno sottoposto a controllo un passeggero palermitano proveniente da Bangkok via Roma Fiumicino. L’ispezione della valigia ha permesso di rinvenire all’interno la testa di un coccodrillo, appartenente alla specie ‘crocodylia spp’, in via di estinzione. La testa del rettile, originario delle regioni tropicali e subtropicali dell’Asia, era essiccata e con i denti in vista. Era avvolta in una busta di plastica, aggirando i controlli in Thailandia fino a giungere nello scalo palermitano.

Il reperto è stato sequestrato e al passeggero, denunciato a piede libero, è stata contestata la condotta punita dalla legge con l’ammenda da ventimila a duecentomila euro o con l’arresto da tre mesi a un anno. “Il sequestro di queste specie protette testimonia l’impegno della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella difesa dell’ambiente e della biodiversità – spiegano dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Palermo -, perseguendo i crimini legati al commercio illegale di flora e fauna protetta, un fenomeno che mette a rischio l’ecosistema globale come in questi giorni ribadito nella conferenza globale Cites COP20 che riunisce delegati di oltre 180 Paesi in corso di svolgimento a Samarcanda (Uzbekistan)”.