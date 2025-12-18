Palermo. Associazioni forensi: tutti gli avvocati palermitani nominati nel direttivo nazionale di Aiga

Il commento del presidente di Aiga Palermo, Antonino Musacchia

“Aiga Palermo continua a dimostrare di essere una realtà viva e propositiva, capace di offrire un contributo concreto e qualificato al dibattito nazionale sull’avvocatura e sulla giustizia – ha dichiarato l’avvocato Antonino Musacchia, presidente della sezione Palermo di Aiga e neo tesoriere nazionale -. Entrare a far parte del direttivo nazionale è motivo di profondo orgoglio personale e istituzionale, in qualità di presidente di sezione. Si tratta di un incarico di responsabilità che affronto con entusiasmo e senso di gratitudine, nella consapevolezza che il confronto e il gioco di squadra restano i valori fondamentali della nostra associazione. Questo risultato è il riconoscimento di un lavoro portato avanti dalla sezione di Palermo negli anni con passione, spirito di servizio e un forte senso di appartenenza».

Tutte le nomine dei soci di Aiga Palermo

Le altre nomine nei vari dipartimenti nazionali coinvolgono gli avvocati: Veronica Amato componente dell’Ufficio eventi; Marco Guerriero, segretario del dipartimento di Geografia giudiziaria e Giustizia di prossimità; Valentina Amato, Diritto Civile; Nella Scilabra, Rapporti con le istituzioni politiche e gli enti locali; Oscar Di Rosa, Giustizia amministrativa; Santo Botta, Aggregazioni tra avvocati e interprofessionali; Giorgia Gallo, Deontologia; Giulia Calandra, Pari opportunità e funzione sociale.

E, ancora tra gli avvocati di Aiga Palermo nominati negli organismi nazionali figurano: Riccardo Vinciguerra, componente del dipartimento di Esecuzione della pena; Martina Abate, componente del dipartimento 231 e compliance aziendale; Giulia Seminara, Giustizia Tributaria; Giorgia Diomede, Geografia giudiziaria e giustizia di prossimità; Gianluca Cirafici, Compensi professionali e spese di giustizia; Filippo Gallina, IA e processi telematici; il dottor Giuseppemaria Greco, componente della Consulta nazionale dei Praticanti.

L’esecutivo nazionale ha, inoltre, confermato l’avvocato Simona Tarantino come direttore della formazione e componente del cda della Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli” ets, cui si aggiunge la nomina di Riccardo Lo Bue nell’Ufficio segreteria e comunicazione.