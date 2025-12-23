Palermo, 33enne ferita da sparo in pieno centro: arrestato un 21enne

Condividi questo articolo?

Secondo il racconto del giovane, il colpo sarebbe partito per errore mentre mostrava il fucile a un’amica. L’arma sotterrata in campagna

È stato arrestato il ventunenne che è accusato di avere sparato un colpo di fucile alla donna di 33 anni in pieno centro a Palermo, nella notte tra sabato e domenica in piazza Nascè. “Al termine di una ininterrotta e serrata azione investigativa della Squadra Mobile della questura di Palermo, coordinata dalla procura, sono stati raccolti gravi indizi di reato a carico del ventunenne“, spiegano dalla Squadra Mobile. Il giovane è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di arma clandestina, che è stata rinvenuta dagli uomini della Squadra Mobile. Sono in corso ulteriori approfondimenti di indagine.

Sarebbe stato quindi lui a ferire Valentina Peonio nella notte tra sabato e domenica. Sembra che il colpo sia partito per errore mentre il ragazzo mostrava il fucile a un’amica in auto. Il ragazzo, ascoltato in Questura prima dell’arresto, avrebbe indicato ai poliziotti di avere sotterrato il fucile in un terreno vicino casa.