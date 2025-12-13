Palermo. 1° torneo ALL INCLUSIVE – Medici e paralimpici autistici in campo contro la violenza di genere

Condividi questo articolo?

Tra gli ospiti l’attore Sergio Vespertino e l’ex calciatore Ciccio Galeoto.

Vincere contro la violenza sulle donne: si scende in campo oggi, sabato 13 dicembre alle 10 al Green Prater di Palermo (viale Michelangelo 884) per il 1° Torneo di Calcio a cinque All inclusive, organizzato dall’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e dall’Associazione Marco Sacchi.

Una partita che sarà disputata tra informatori, medici e i paralimpici autistici della SSD Delfini Blu per la raccolta fondi destinata all’associazione Life&Life che segue e supporta le donne vittime di violenza. Interverranno per l’occasione l’attore Sergio Vespertino, l’ex calciatore Ciccio Galioto e Stefano Saitta, delegato provinciale Comitato Italiano Paralimpico.

“Il coinvolgimento dei medici, degli informatori scientifici e di una squadra paralimpica serve a rendere nei fatti il concetto di inclusione. Il torneo si lega ad una raccolta fondi per le vittime di violenza di genere che rafforza il concetto a noi caro di questi tempi: fare, non dire!”, dice Rosalba Muratori, presidente dell’Associazione Marco Sacchi. L’associazione è intitolata alla memoria di Marco Sacchi, giornalista e cineoperatore Rai che ha raccontato alcuni dei momenti più importanti della storia di Palermo e della Sicilia.

A dare più gusto alla partita, in occasione delle celebrazioni di Santa Lucia, ci saranno le arancine del Bar Albatraos, partner dell’evento. Il torneo ha il patrocinio del Comune di Palermo.