“Open Day” all’istituto comprensivo “Cavour” di Catania

Un “Open Day” all’insegna dell’unione e della partecipazione delle famiglie con l’istituto “C.B Cavour” di Catania. Per l’occasione i genitori, hanno incontrato i docenti e hanno preso visione delle attività didattiche, progettuali e culturali che si svolgono all’interno dei plessi di via Enrico Pantano e di via Carbone.

“La scuola si apre al territorio-afferma la dirigente dell’istituto comprensivo “Cavour” Maria Gabriella Capodicasa- quello che è stato fatto, con la piena collaborazione di docenti e alunni, è stato molto apprezzato dai presenti. A breve i genitori saranno chiamati ad iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia o alla primaria o alla scuola secondaria 1^ grado e per questo puntiamo molto sull’accoglienza di quelli che diventeranno i nostri futuri alunni”.

Per l’occasione i docenti hanno allestito aule e laboratori che hanno saputo catturare l’attenzione di genitori e figli. Attività legate all’informatica, alle scienze, alla lettura, alle lingue, all’arte, allo sporte e all’indirizzo musicale che hanno permesso ai presenti di toccare con mano il dinamismo dell’istituto comprensivo.