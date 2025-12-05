Oggi conferito il premio Messina Cinema&Opera ad Andrea Andermann. Questa concerto “Note di celluloide”

Condividi questo articolo?

Oggi sarà conferito il premio Messina Cinema&Opera ad Andrea Andermann. Questa sera al Teatro Vittorio Emanuele concerto “Note di celluloide”

Prosegue la nona edizione del Messina Opera Film Festival diretto da Ninni Panzera.

Questa sera alle 21.00 il concerto Note di celluloide al Teatro Vittorio Emanuele, che vedrà protagonista l’Orchestra del TVE e il soprano Libera Granatiero, con la direzione del Maestro Benedetto Montebello.

Note di celluloide è un progetto musicale dedicato ai grandi maestri italiani della musica per il cinema. Un tributo alla creatività che ha reso l’Italia un punto di riferimento mondiale per l’arte della colonna sonora attraverso le pagine più suggestive e celebri di quattro autori che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema, come Ennio Morricone, Carlo Maria Carpi, Nicola Piovani e Nino Rota.

Grande protagonista di queste giornate è Andrea Andermann, regista, produttore e autentico pioniere del melodramma in diretta mondiale. Il MOFF nel programma ha previsto la riproposizione di quattro film che, tra il 1992 e il 2012, hanno rivoluzionato il modo di fruire l’opera lirica in televisione.

Questi film sono stati trasmessi in mondovisione durante le rappresentazioni, rispettando i luoghi e gli orari indicati dai libretti d’opera: nella serata di ieri grande successo per la proiezione di Tosca a Roma diretta da Giuseppe Patroni Griffi. In programma anche Traviata a Parigi diretta sempre da Patroni Griffi, Rigoletto a Mantova, con la regia di Marco Bellocchio e Cenerentola, diretta da Carlo Verdone.

Questa mattina al termine di una masterclass dedicata a questi progetti cinematorgrafici dedicati all’opera, sarà assegnato ad Andrea Andermann il Premio Messina Cinema&Opera, che verrà consegnato dal Presidente del Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro.

Il Messina Opera Film Festival è prodotto dall’Associazione La Zattera dell’Arte, dal Teatro di Messina, dalla Sicilia Film Commission dell’Assessorato Regionale Turismo, dalla Fondazione Messina per la Cultura del Comune di Messina e dal Ministero della Cultura. Sostengono inoltre Unioncamere Sicilia, CNA Sicilia, il Conservatorio Corelli, l’Università di Messina, il Gruppo Formula 3. Patrocinio Rai Sicilia, Media partner Rai, MYMovies e UniversoMe.

PROGRAMMA

Venerdì 5 dicembre Sala Laudamo

ore 14:00 Masterclass di Paolo Vivaldi

Tributo The Scottish Opera di Glasgow

ore 16:00 Josefine (Regno Unito, 2024) di Antonia Bain (14’)

a seguire The Narcissistic fish (2020) di Antonia Bain (prima italiana) (13’)

ore 16:30 Concorso cortometraggi

Chloe’s Dream (Germania, 2025) di Jérôme Erhart, Sylwia Szkiladz, Jessica Poon (6’) (prima italiana)

Chinese Laundry (Italia, 2022) di Giorgio Arcelli Fontana (15’)

Odi.0 (Italia, 2025) di Cristian Taraborrelli (5’) (prima mondiale)

Il breve viaggio del piccolo Omero (Italia, 2025) di Simonetta Pisano (15’) (prima assoluta)

Echoes of Her (Irlanda, 2025) di Marco Reale (8’) (prima mondiale)

Violet, the Courtesan (Spagna, 2012) di David Casals Roma (14’)

ore 18:30 Premiazione concorso cortometraggi e proiezione opere vincitrici

ore 20:00 Cenerentola (2012) di Carlo Verdone con Lena Belkina (120’)

sabato 6 dicembre Sala Laudamo

ore 16:00 The Telephone (2020) di Daisy Evans (prima italiana) (25’)

ore 17:00 Rigoletto a Mantova (2010) regia di Marco Bellocchio (130’)

ore 21:15 Spettacolo teatrale

Resta Diva – Omaggio a Maria Callas

con Enrico Lo Verso, Mirko Lodedo pianoforte

regia di Alessandra Pizzi

(ingresso a pagamento)

domenica 7 dicembre

Palazzo della Cultura

ore 19:00 Concerto Il suono dell’immagine

Paolo Vivaldi direttore