NEIDA: dal 5 dicembre in radio “SECONDA CHANCE” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Dal 5 dicembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “SECONDA CHANCE”, il nuovo singolo dei NEIDA, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 1° dicembre.

“Seconda Chance”, il nuovo singolo dei Neida, è un brano che segna una rinascita artistica e umana. La teen-band, prodotta a Rimini da Mondo REC, torna sulle scene musicali con una formazione rinnovata e un brano che affronta il bisogno universale di una seconda possibilità. Il cuore pulsante del singolo risiede nel testo, narrato attraverso la prospettiva di una ragazza che, consapevole dei propri errori, cerca a tutti i costi di chiedere scusa a chi ha ferito. La canzone riflette su come gli sbagli possano incrinare i rapporti, ma sottolinea il coraggio necessario per recuperare, affermando che tutti meritano un’altra chance, un abbraccio e una nuova possibilità.

Annunci

“Seconda Chance” rappresenta per i NEIDA il loro quinto singolo e, simbolicamente, l’inizio di una nuova era. Due new entry (voce e tastiera) si uniscono allo storico batterista del gruppo, nato artisticamente due anni fa. Questo sprint musicale vuole concedere alla band una seconda possibilità, che è non solo professionale, ma prima di tutto umana. Commenta Enya Ottaviani, cantante dei Neida, sul nuovo singolo: “Quando ho letto per la prima volta il testo di Seconda Chance ho subito pensato a quanto mi rivedessi in quelle parole. Non me l’aspettavo. Il giorno in cui sono andata a registrarla ero emozionata, non ci potevo credere e anche oggi faccio fatica a rendermene conto; poter esprimere emozioni e sentimenti tramite la mia voce è qualcosa di magnifico e spero sinceramente che si possa percepire, nella musica e nelle parole, quanto è importante per me questo progetto e ciò che vogliamo trasmettere”

Il videoclip di “Seconda chance” racconta in immagini la storia già ben delineata dalle strofe della canzone: al centro di tutto c’è un tradimento. È lei ad aver sbagliato: si è trattato di un errore, un momento di fragilità, nulla di voluto. Una questione di secondi, che ora rischia di mandare in frantumi una storia d’amore, per quanto adolescenziale, estremamente solida. Da un lato ci sono Alessia e Mattia, una coppia che ha costruito la propria relazione sulla sincerità, sul rispetto reciproco e sull’amore. Una coppia che ora rischia di esplodere per colpa di Andrea, l’esatto opposto di entrambi. Andrea si mostra indifferente e superficiale, nonostante sappia di aver mandato in crisi un fidanzamento. Alessia non accetta la situazione. Alessia vuole rimediare. Alessia grida il suo bisogno di una seconda chance. Lei non è come si dice in giro. Lei ama Mattia ed è pronta a tutto pur di ottenere la sua seconda possibilità.

I volti dei Neida si intersecano con le sequenze della storia, in un viaggio visivo emozionante arricchito da spettacolari inquadrature aeree sulla costa Romagnola. Il video è scritto da Guido Milani e diretto da Federico Placca ed è una produzione REC Original.

Biografia

I NEIDA sono la teen-band prodotta a Rimini da Mondo REC: tre giovanissimi musicisti, di età compresa tra i 16 e i 18 anni: le new entry Enya Ottaviani, voce (Bellaria Igea Marina) e Jack Delli, tastiera (Fano) e il veterano Cristian Maggioli, batteria (Bellaria, Rimini).

I NEIDA hanno già all’attivo quattro singoli: “Battito”, uscito a maggio 2024 insieme all’omonimo short-film, “Ogni Natale” (dicembre 2024), “Forever” (maggio 2025) e “Alla Baia” (luglio 2025). I quattro brani sono oggi disponibili nelle inedite versioni eseguite e ri-arrangiate dalla nuova formazione.

I Neida si preparano già al prossimo prestigioso impegno: sono stati infatti scelti per curare la canzone colonna sonora del nuovo film sul bullismo, in uscita il 30 gennaio 2026, dal titolo “Il cielo che si spegne nel mare” che sarà presentato a oltre 200.000 studenti in tutta Italia in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e poi distribuito in esclusiva su DOPE+ in onda su Amazon Prime Video.

I NEIDA proseguono così nel loro percorso artistico che unisce musica e cinema e si preparano ai prossimi live sulla riviera Romagnola.