Natale a Erice: il borgo che unisce Nord e Sud in un abbraccio di luce

Condividi questo articolo?

Quando la tradizione presepiale siciliana si fonde con l’incanto degli schiaccianoci dalla Germania, nasce un evento senza precedenti. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Erice ospita una collezione internazionale di oltre 100 schiaccianoci e carillon mai esposta prima in Sicilia, il primo concorso “Presepe Sportivo” in seguito alla proclamazione a Città Europea dello Sport 2027, e un museo diffuso con oltre 30 natività artigianali.

La collezione degli schiaccianoci si sviluppa in due luoghi. Il Palazzo Comunale custodisce un tesoro che ha viaggiato dalla Germania fino agli Stati Uniti per approdare in Sicilia: schiaccianoci delle storiche manifatture tedesche Steinbach e Ulbricht, autentiche opere d’arte lignee donate al Comune di Erice da Francesco Paolo Minacapelli e Karin Vopel. Gli esemplari spaziano dalle serie complete dedicate al “Mago di Oz” ai personaggi storici come Napoleone, Carlo Magno, Enrico VIII e Luigi XV. Accanto ai monumentali e ai “Chubby” più raccolti, spiccano gioielli meccanici: carillon che danno vita alle scene natalizie con melodie cristalline e raffinate decorazioni per albero.

La Collezione Francesco Paolo Minacapelli e Karin Vopel rappresenta un patrimonio di notevole valore artistico ed economico, frutto di un’attenta selezione. I donatori hanno scelto Erice per il loro personale attaccamento alla città e per il suo contesto storico, artistico e ambientale che la rendono celebre nel mondo. Il Comune ha accolto la donazione impegnandosi a custodirla in locali ed espositori idonei a preservarne il valore.

Una sezione trova casa nella Sala Blu del Polo Museale A. Cordici: una teca centrale con schiaccianoci ispirati a “A Christmas Carol” e i “Fumatori” che diffondono incenso.

Annunci

Durante le festività, Erice si trasforma nel “borgo dei presepi” e guida residenti e visitatori tra vie medievali e antiche chiese che ospitano presepi di ogni genere, testimonianza del profondo legame del borgo con la cultura natalizia. Il percorso include presepi tradizionali napoletani e siciliani ed ancora presepi artistici e contemporanei. Arricchiscono il programma i presepi viventi e medievali. Tre itinerari – verso Porta Carmine, Porta Trapani e il Balio – completano l’esperienza, con presepi allestiti in grotte naturali e scorci panoramici. Al Palazzo Sales prende vita il Concorso “Presepe Sportivo”. Cinque installazioni raccontano la Natività attraverso il linguaggio dello sport, coinvolgendo associazioni sportive, scuole e appassionati in una narrazione che coniuga spiritualità e agonismo. Il calore del Mediterraneo dialoga con la tradizione del Nord Europa.

La piazza principale è il cuore della festa con mercatini artigianali che offrono ceramiche, dolci, prodotti tipici e addobbi fatti a mano, alternati a concerti live e Dj set.

Concerti e spettacoli musicali animeranno inoltre il Teatro Gebel Hamed e la Cappella di Casa Santa Sales, ampliando il calendario degli eventi e offrendo nuovi spazi di fruizione culturale. I bambini hanno il loro regno speciale in Piazzetta San Giuliano, dove la Casetta di Babbo Natale aspetta letterine, sogni e laboratori creativi.

Il gran finale è affidato a Kawabonga, il party internazionale dove partecipare significa dimenticarsi del domani. La notte di San Silvestro, Piazza della Loggia diventa una pista sotto le stelle medievali: DJ set da Trap a Techouse, remix e mash up che fondono generi e generazioni, scenografie spettacolari con fiamme, coriandoli, gonfiabili ed effetti speciali. Il team guiderà il countdown verso il 2026 con live music e fuochi d’artificio. Il patrimonio millenario si carica dell’energia della festa più attesa dell’anno.

Durante tutto il periodo restano aperti il Polo Museale “A. Cordici”, il Presepe Animato di Erice in Miniatura, Torretta Pepoli e le chiese. Info point a Porta Trapani e Piazza della Loggia. Erice è raggiungibile con la funivia.

“EricèNatale continua a crescere. Quest’anno il borgo si arricchisce di contenuti inediti che creano un ponte ideale tra le tradizioni del Mediterraneo e quelle del Nord Europa. Per questa edizione ospitiamo una collezione eccezionale di oltre 100 schiaccianoci e carillon che i donatori hanno scelto di affidare permanentemente alla città, oltre 30 presepi artigianali distribuiti nel centro storico e il Presepe Sportivo, iniziativa che anticipa il 2027 quando Erice sarà Città Europea dello Sport. L’impegno condiviso rende possibile una programmazione di questo livello. La collaborazione tra istituzioni e territorio genera risultati che esprimono autenticamente l’identità culturale ericina”, dichiara la sindaca di Erice Daniela Toscano.

“La mobilitazione della comunità locale costituisce il valore aggiunto di EricèNatale. Artigiani, operatori culturali, artisti e volontari contribuiscono attivamente alla realizzazione del programma. Le novità di quest’anno segnano un salto qualitativo. Particolare cura è stata dedicata alle scenografie luminose che valorizzano l’architettura medievale, trasformando i vicoli storici in un percorso di luce e bellezza. EricèNatale cambia sound e porta in piazza concerti dal vivo e DJ set per un’offerta culturale che abbraccia tutte le generazioni. La festa coinvolge l’intero territorio anche le frazioni. La partecipazione diffusa dimostra quanto EricèNatale sia sentito come patrimonio collettivo, afferma Rossella Cosentino, assessora alla Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Erice.

Gli eventi nelle frazioni

Le frazioni ericine entrano nel vivo delle festività. Villa Mokarta lancia il primo Concorso “Balcone Illuminato” (8-31 dicembre), invitando gli abitanti a trasformare il quartiere in un faro di luce comunitaria. A Contrada Pegno, “Vivi il Presepe” presso la Scuola G. Paolo II (19-22 dicembre) con degustazioni tipiche del territorio. A Napola torna “Donare Rende Felici… Natale a Napola”: il 20 e 21 dicembre il Centro Sociale Giuseppina Cammarata ospita esibizioni di danza, canti natalizi e la Tombola di Babbo Natale. In Piazza Alessandro Bonaventura una suggestiva Natività prende forma con sagome di legno vestite che il 6 gennaio si trasformerà in scena vivente: i Re Magi in costume raggiungeranno la capanna dove troveranno Maria, Giuseppe e il Bambino interpretati da figuranti, mentre la Befana distribuirà caramelle ai più piccoli.

Gli eventi del primo weekend

Sabato 6 dicembre prende il via “EricèNatale – Il borgo dei presepi”. La giornata inaugurale propone un ricco programma che unisce cultura, tradizione e intrattenimento.

Alle ore 11.00, l’Atrio di Palazzo Municipale e il Polo Museale Cordici ospitano l’inaugurazione della mostra “Schiaccianoci e Carillon dalle manifatture Steinbach e Ulbricht – Collezione Paolo Minacapelli e Karin Vopel”. Per la prima volta in Sicilia viene esposta una collezione internazionale di oltre 100 pezzi provenienti dalle storiche manifatture tedesche: autentiche opere d’arte lignee che spaziano dalle serie complete dedicate al “Mago di Oz” ai personaggi storici come Napoleone, Carlo Magno, Enrico VIII e Luigi XV, fino ai raffinati carillon che animano le scene natalizie con melodie cristalline.

La collezione, donata permanentemente al Comune di Erice, rappresenta un patrimonio di notevole valore artistico ed economico.

Per tutto il weekend, dalle ore 11.00 alle ore 20.00, Piazza della Loggia accoglie i mercatini di Natale con ceramiche, dolci tipici e addobbi artigianali, mentre Piazzetta San Giuliano ospita la Casetta di Babbo Natale per letterine e laboratori creativi.

Sabato alle ore 17.30 in Piazza della Loggia si accendono le luminarie e l’albero di Natale, momento simbolico che segna l’inizio delle festività. Dalle 17.00 alle 20.30, “Xmas on the Road” porta nei vicoli la live music di Extralarge e le voci degli allievi della scuola The Vocal Academy di Erice.

Domenica 7 dicembre “Xmas on the Road” prosegue con il DJ set di Pietro Gervasi, mentre lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, il borgo si anima con mercatini, laboratori e l’atmosfera festosa che accompagnerà visitatori e residenti per tutto il periodo natalizio.

EricèNatale – Il borgo dei presepi è organizzato dal Comune di Erice e gode del sostegno della Fondazione Erice Arte, de “I Borghi più belli d’Italia” e della Funierice.

Partner: Fondazione e Centro di cultura scientifica Ettore Majorana, Montagna del Signore, Istituto d’Istruzione superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”, Istituto di Istruzione superiore “Sciascia Bufalino”, Associazione “Il Bajuolo” di Erice, Associazione “Vivere Erice”, Fc Service, Associazione “MEMA” (Mediterranean Music Association). Associazione Siciliana Amici della Musica, Gruppo Medievale Monte San Giuliano-Erice, CAI – Sezione di Erice e Agro Ericino, Distretto Turistico Sicilia Occidentale – West of Sicily, Notorius Agency, Panathlon Trapani. La manifestazione è coordinata dal settore Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Erice guidato da Toto Denaro.