Motori accesi per la XIII edizione del Premio Letterario Nazionale Efesto città di Catania, organizzata e promossa da Santino Mirabella magistrato presso il Tribunale di Catania, scrittore, presidente dell’Associazione culturale. Cinque le sezioni a cui è possibile partecipare con le proprie opere, a tema libero anche edite o già premiate, che devono essere inviate entro il 25 gennaio 2026.
Punti di forza della longeva iniziativa culturale, insignita nel 2013 dalla Medaglia della Presidenza della Repubblica e nel 2014 dalla Medaglia della Presidenza della Camera, la genuinità e l’entusiasmocon il quale sin dal primo anno la kermesse letteraria è stata accolta non solo in Italia ma anche all’estero con partecipanti anche dal Canada e dal Brasile.
Le cinque sezioni in gara sono dedicate ad eccellenze del nostro territorio come Edo Gari– poesia in lingua; Ercole Patti– racconto breve; Mariella Lo Giudice – testo teatrale; Franco Battiato– musica; Micio Tempio– Poesia Comica- spiega Santino Mirabella da anni impegnato nel campo della cultura-, l’obiettivo del Premio Efesto è diffondere e promuovere la letteratura in tutte le sue forme esercitando costantemente la funzione di osservatorio delle tendenze e delle proposte culturali contemporanee”.
La composizione integrale delle giurie sarà indicata nel verbale conclusivo. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà al Palazzo della cultura in periodo pre-estivo. I finalisti saranno avvisati tramite e-mail e/o comunicazione telefonica, nonché sulla pagina facebook dell’ Associazione.
Qualunque informazione potrà essere richiesta inviando una e-mail all’indirizzo: associazioneefesto@libero.it
BANDO DI CONCORSO
Premio Letterario Efesto – Il Dio del Fuoco
XIII Edizione
Scadenza iscrizione: 25 Gennaio 2026
Organizzato da:
Associazione Efesto
Indirizzo:
via Firenze 30
95127 Catania
E-mail:
associazioneefesto@libero.it
Cellulare:
3296234869
Internet:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61583418539183
Indirizzo spedizione degli elaborati:
via Firenze 30, 95127 Catania
oppure online: associazioneefesto@libero.it
Sezione A
Edo Gari – Poesia
Tema:
libero
Copie:
6
Lunghezza:
non più di 40 versi
Opere ammesse:
max 3
Sezione B
Micio Tempio – poesia comica
Tema:
libero
Copie:
6
Lunghezza:
non più di 30 versi
Opere ammesse:
3
Sezione C
Ercole Patti – Narrativa
Tema:
libero
Copie:
5
Lunghezza:
5 cartelle
Opere ammesse:
1
Sezione D
Mariella Lo Giudice – Teatro
Tema:
libero
Copie:
5
Lunghezza:
non più di 18 pagine
Opere ammesse:
1
Sezione E
Franco battiato – Musica
Tema:
libero
Copie:
1
Lunghezza:
non più di 4 minuti
Opere ammesse:
1