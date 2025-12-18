Motori accesi per la XIII edizione del Premio Letterario Nazionale Efesto città di Catania

Motori accesi per la XIII edizione del Premio Letterario Nazionale Efesto città di Catania, organizzata e promossa da Santino Mirabella magistrato presso il Tribunale di Catania, scrittore, presidente dell’Associazione culturale. Cinque le sezioni a cui è possibile partecipare con le proprie opere, a tema libero anche edite o già premiate, che devono essere inviate entro il  25 gennaio 2026.

Punti di forza della longeva iniziativa culturale, insignita nel 2013 dalla Medaglia della Presidenza della Repubblica e nel 2014 dalla Medaglia della Presidenza della Camera, la genuinità e l’entusiasmocon il quale sin dal primo anno la kermesse letteraria è stata accolta non solo in Italia ma anche all’estero con partecipanti anche dal Canada e dal Brasile.

Le cinque sezioni in gara sono dedicate ad eccellenze del nostro territorio come Edo Gari– poesia in lingua; Ercole Patti– racconto breve; Mariella Lo Giudice – testo teatrale; Franco Battiato– musica; Micio Tempio– Poesia Comica- spiega Santino Mirabella da anni impegnato nel campo della cultura-, l’obiettivo del Premio Efesto è diffondere e promuovere la letteratura in tutte le sue forme esercitando costantemente la funzione di osservatorio delle tendenze e delle proposte culturali contemporanee”.

La composizione integrale delle giurie sarà indicata nel verbale conclusivo. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà al Palazzo della cultura in periodo pre-estivo. I finalisti saranno avvisati tramite e-mail e/o comunicazione telefonica, nonché sulla pagina facebook dell’ Associazione.

 

Qualunque informazione potrà essere richiesta inviando una e-mail all’indirizzo: associazioneefesto@libero.it

 

Ufficio Stampa

Elisa Guccione

dott.ssaelisaguccionegallitto@yahoo.it

 

BANDO DI CONCORSO

Premio Letterario Efesto – Il Dio del Fuoco

XIII Edizione

Scadenza iscrizione: 25 Gennaio 2026

 

Organizzato da:

Associazione Efesto

 

Indirizzo:

 

via Firenze 30

 

95127 Catania

 

E-mail:

 

associazioneefesto@libero.it

Cellulare:

 

3296234869

Internet:

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61583418539183

Indirizzo spedizione degli elaborati:

via Firenze 30, 95127 Catania

 

oppure online: associazioneefesto@libero.it

 

Sezione A

Edo Gari – Poesia

 

Tema:

 

libero

 

Copie:

 

6

 

Lunghezza:

 

non più di 40 versi

 

Opere ammesse:

 

max 3

 

Sezione B

Micio Tempio – poesia comica

 

Tema:

 

libero

 

Copie:

 

6

 

Lunghezza:

 

non più di 30 versi

 

Opere ammesse:

 

3

 

Sezione C

Ercole Patti – Narrativa

 

Tema:

 

libero

 

Copie:

 

5

 

Lunghezza:

 

5 cartelle

 

Opere ammesse:

 

1

 

Sezione D

Mariella Lo Giudice – Teatro

 

Tema:

 

libero

 

Copie:

 

5

 

Lunghezza:

 

non più di 18 pagine

 

Opere ammesse:

 

1

 

Sezione E

Franco battiato – Musica

 

Tema:

 

libero

 

Copie:

 

1

 

Lunghezza:

 

non più di 4 minuti

 

Opere ammesse:

 

1


