“Moto Club Polizia di Stato” ed il “Moto Club Vigili del Fuoco” con la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica

Un Rombo e un Respiro, splendida iniziativa intrapresa da “Moto Club Polizia di Stato” ed il “Moto Club Vigili del Fuoco”, fianco a fianco a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC)

Nemmeno il brutto tempo ha fermato la solidarietà. Un “motore” che non teme le intemperie. Così l’iniziativa che ha visto il “Moto Club Polizia di Stato” ed il “Moto Club Vigili del Fuoco”, fianco a fianco a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC), è stata un completo successo. Un giro, da un versante all’altro dell’Etna, per una giornata intensa pensando al prossimo. Punto di partenza ad Acireale con il ritiro dei prodotti solidali e il sostegno concreto alla Fondazione. Da qui l’incontro con la responsabile della Delegazione FFC di Mascalucia Michela Puglisi che, rivolgendosi a tutti i presenti, ha dato la sua testimonianza diretta sulla gravità della Fibrosi Cistica. Le sue parole hanno sottolineato quanto sia dura affrontare questa terribile malattia e, contemporaneamente, quanto siano vitali i progressi raggiunti grazie alla ricerca scientifica. Concluso l’evento speciali ringraziamenti sono stati rivolti a tutti i partecipanti.

Nella foto, “Moto Club Polizia di Stato” ed il “Moto Club Vigili del Fuoco”, fianco a fianco a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC)