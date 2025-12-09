Modica, Sicilia – Mostre – SUPERSACCA IV. Una proposta accessibile e plurale sull’arte di oggi

Condividi questo articolo?

SACCA gallery presenta la quarta edizione di SUPERSACCA, il progetto che, anno dopo anno, mette insieme una vera costellazione di artisti di fama e di talentoconfermando lo spirito generoso, inclusivo e sempre in fermento che caratterizza la galleria d’arte diretta da Giovanni Scucces.

Domenica 14 dicembre alle ore 17, a Modica, si alzerà il sipario su una collettiva, tanto ricca quanto variegata, pensata per offrire al pubblico uno sguardo ampio e accessibile sull’arte contemporanea di oggi.

Il progetto nasce dal desiderio di attivare un luogo d’incontro fertile tra linguaggi, generazioni e poetiche differenti. Il titolo “SUPERSACCA” ribadisce il carattere eccezionale dell’iniziativa: un contenitore “extra-large” in cui convivono stili, tecniche, temi e materiali molteplici creando un paesaggio visivo ricco e sorprendente.

Con questo spirito Supersacca IV riunisce 34 artisti, tra presenze consolidate e nuovi inviti, accomunati dalla qualità delle ricerche e dall’attenzione verso linguaggi differenti: tanta pittura, ma anche fotografia, disegno, scultura e sperimentazioni ibride.

L’iniziativa nasce, ancora una volta, dal desiderio di mettere in dialogo voci e sensibilità differenti, creare connessioni e aprire spazi di incontro reale tra artisti, pubblico e collezionisti. Una pluralità che si traduce in una mostra dinamica, ricca di prospettive e suggestioni, in cui convivono stili, tecniche e visioni provenienti da percorsi molto diversi.

Anche quest’anno, dunque, viene confermato il format che ha reso SUPERSACCA un appuntamento riconosciuto e atteso. L’obiettivo è duplice: da un lato presentare una panoramica ampia e dinamica delle ricerche artistiche attuali; dall’altro rendere l’arte accessibile chiedendo agli artisti di proporre per l’occasione opere sotto i 500 euro. Una scelta che da quattro edizioni consente a collezionisti, appassionati e curiosi di avvicinarsi con maggiore facilità al mondo dell’arte contemporanea e, se lo desiderano, di portare subito a casa quelle opere capaci di toccare le proprie corde.

Gli artisti invitati per SUPERSACCA IV sono: Calogero Arcidiacono (Catania 1998, San Teodoro, ME), Miriam Auteri (Caltagirone 1999, Palagonia, CT), Andrea Mario Bert (Forlì 1984),Giuseppe Bombaci (Siracusa 1978), Davide Bramante (Siracusa 1970), Daniele Cascone (Ragusa 1977), Francesco Ciavaglioli (Avezzano, AQ, 1983, Milano), Giuseppe Costa (Palermo 1980, Milano), Demetrio Di Grado (Palermo 1976, Caltagirone, CT), Giorgio Distefano (Ragusa 1972, Firenze),Giuseppe Fittipaldi (Pisticci, MT, 2000), Davide Fontana (Palermo 1995), Rachele Frison (Desio, MB, 1995, Milano), Alessandro Giorgi (Torretta Granitola, TP, 1989, Monaco di Baviera – Germania), Lorenzo Gnata (Biella 1997), Federica Gonnelli (Firenze 1981), Loredana Grasso (Erice, TP, 1982, Palermo), Valentina Grilli (Milano 1983), Patrizia Leonino (Palermo 1988), Andrea Mangione (Catania 1986), Marilina Marchica (Agrigento 1984), Alice Mattia (Catania 2000), Silvia Mei (Cagliari 1985, Milano), Riccardo Paternò Castello (Catania 1980, Milano), Maurizio Pometti (Catania 1987), Rossana Ragusa (Ragusa 1980, Andalusia – Spagna), Carlo Alberto Rastelli (Parma 1986),Isabella Rigamonti (Besana in Brianza, MB, 1969), Gabriele S. Buzzanca (Barcellona P.G., ME, 1986, Venezia), Marta Sesana (Merate, LC, 1981, Milano), Alessio Vaccari (Pisa, 1977, Livorno), Giacomo Valvo (Palermo 2002), Giovanni Viola (Modica, RG, 1981), Elisa Zadi (Arezzo 1979, Firenze).

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 18 gennaio 2026, dal martedì al sabato nei consueti orari di apertura della galleria; altri giorni e fasce orarie su appuntamento. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti nel sito della galleria www.sacca.online.

INFO

Titolo mostra: SUPERSACCA IV

Inaugurazione: domenica 14 dicembre ore 17

Periodo: dal 14 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026

Luogo: Galleria SACCA, Via ​Sacro Cuore 169/A, Modica​ – RG (ingresso da via Fosso Tantillo)

Nella foto, cartolina Supersacca 4 edizione sacca Gallery