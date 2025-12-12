Mobilità, a “Catania Christmas Town 2025” viaggia in metro

Condividi questo articolo?

Un Natale più comodo e più sostenibile, senza stress da traffico e da parcheggio. In occasione di Christmas Town 2025, il Villaggio di Natale più grande del Sud Italia – in programma fino al 6 gennaio 2026 alle Ciminiere – torna e si rafforza la sinergia con la Metropolitana di Catania FCE per incentivare l’uso dei mezzi pubblici durante il periodo delle festività.

Per il pubblico in arrivo da tutta la città e dall’hinterland, l’obiettivo è semplice: lasciare l’auto fuori dal centro e vivere il Natale con più serenità, riducendo traffico e tempi di attesa. La novità più pratica di questa edizione è il duplice vantaggio economico e logistico: Parcheggio Fontana con tariffa agevolata di 3 euro al giorno e ticket “Metro Christmas” a 1 euro, pensato per due corse e valido 24 ore dall’attivazione.

Un’opzione ideale per chi desidera raggiungere il parco in modo rapido e smart, arrivando comodamente alla stazione Giovanni XXIII, situata proprio di fronte al centro fieristico Le Ciminiere. A rendere ancora più vantaggioso l’accordo è il potenziamento del servizio della metropolitana nel periodo natalizio, con orari di esercizio prolungati nelle giornate di maggiore affluenza e nei momenti clou delle feste, per consentire a famiglie, giovani e visitatori di muoversi in sicurezza e godersi gli eventi serali in città e al Villaggio.

Christmas Town e FCE rinnovano così un patto che unisce intrattenimento e responsabilità civica: un modello di mobilità che migliora l’esperienza dei visitatori e contribuisce a rendere Catania più vivibile, proprio nei giorni in cui la città si riempie di luci, appuntamenti e presenze. Per chi sceglie di raggiungere il Villaggio di Natale in metro, il viaggio diventa parte della festa: più leggero, più semplice, più sostenibile.