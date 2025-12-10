Minori: filiera del terzo settore unita a Catania, via al progetto della comunità educante con “Hub in Festa”

Condividi questo articolo?

Domani, giovedì 11 dicembre alla Villa Bellini presentazione del progetto etneo che coinvolge le 18 realtà catanesi più rappresentative

Valorizzare le potenzialità dei minori e attivare in maniera diffusa l’educativa di strada, prevenire la dispersione scolastica e favorire l’integrazione sociale e la partecipazione attiva nelle zone periferiche. Sono alcuni degli obiettivi che, per la prima volta a Catania, saranno perseguiti in modo congiunto da un’ampia filiera del terzo settore unita a servizio dei minori.

Annunci

Giovedì 11 dicembre alla Villa Bellini a Catania dalle ore 15 alle 17 si svolgerà l’evento “Hub in Festa” che introdurrà nel territorio etneo il progetto “CATANIA COMUNITÀ EDUCANTE: HUB DI SERVIZI PER MINORI”.

Durante i prossimi tre anni i 18 partner coinvolti , oltre che servizi mirati a supportare i minori, accompagneranno la genitorialità e promuoveranno nel territorio la cultura della legalità e della convivenza civile.

Interverranno il sindaco Enrico Trantino, l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Catania Serena Spoto, la direttrice della Direzione Famiglia e Politiche Sociali Lucia Rita Leonardi e il responsabile dell’area Affido Adozioni, Minori, Infanzia Leonardo Arcidiacono. Le attività della rete integrata di servizi educativi, culturali e sociali saranno presentate dalla coordinatrice dell’area sociale del progetto Laura Lo Niglio.

Il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.) è guidato dalla capofila Cooperativa Prospettiva ed è composto dalle più rappresentative realtà del Terzo Settore catanese nel campo dei servizi per minori: Cooperativa Sociale Marianella, Fenice Società Cooperativa Sociale, Cooperativa Futura 89 Società Cooperativa, TEAM Ti Educa a Migliorare Soc. Coop. Sociale, I Girasoli Società Cooperativa Sociale, Soc. Coop. Solidarietà che Passione ONLUS, Associazione Talità Kum ETS, Associazione di Promozione Sociale “BEATO DUSMET”, Fondazione Cirino La Rosa ONLUS, Associazione Culturale Eden School ETS, Associazione Sacro Cuore ONLUS ETS, Oratorio Salesiano San Filippo Neri – APS, Istituto S. Francesco di Paola, Controvento Soc. Coop. Sociale, Istituto Catechistico Divina Provvidenza, Associazione Orizzonte ODV, Ente Giuridico Collegio Maria Ausiliatrice.

Con l’intento di contrastare la povertà educativa e la perifericità, la rete sarà impegnata nelle aree della città caratterizzate da esclusione sociale e culturale a favorire lo sviluppo integrale dei minori puntando sulle loro potenzialità. Così si punta al successo scolastico, prevenendo la devianza e riducendo la dispersione.