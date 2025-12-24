Militello Rosmarino: lavori di messa in sicurezza in fase di ultimazione, riapre la S.P. 161 dell’Alcara

Condividi questo articolo?

Torna fruibile il tratto compreso tra il km 3+000 e il km 8+800



Torna percorribile la strada provinciale 161 dell’Alcara: dalle ore 17:00 di oggi sarà riaperto al transito il tratto compreso tra il km 3+000 e il km 8+800, interrotto a seguito del distacco di materiale roccioso dal costone sovrastante la carreggiata. Un episodio che, aggravato dalla rottura della rete paramassi, aveva imposto l’immediata interdizione della strada per garantire la sicurezza degli automobilisti.

La Città Metropolitana è intervenuta con urgenza, affidando a una ditta specializzata un articolato intervento di messa in sicurezza: disgaggio dei massi instabili, demolizione delle porzioni di roccia pericolanti e bonifica del costone. Le operazioni, tuttora in fase avanzata, hanno già prodotto risultati tali da consentire la riapertura in condizioni di maggiore tutela per l’utenza.

La riapertura della S.P. 161 rappresenta un segnale atteso per gli abitanti di Militello Rosmarino e per tutti coloro che utilizzano quotidianamente questa arteria, soprattutto in un periodo dell’anno caratterizzato da intensi spostamenti. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane fino al completamento dell’intero intervento di messa in sicurezza.

“Restituire questa arteria alla comunità prima delle festività era per noi una priorità – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile. – Gli interventi avviati hanno permesso di mitigare il pericolo e di ripristinare la viabilità in tempi rapidi. Continueremo a monitorare l’area e a investire sulla sicurezza delle nostre strade, soprattutto in territori fragili come questo”.

Sulla stessa linea il direttore generale Giuseppe Campagna, che sottolinea l’importanza della tempestività operativa: “La risposta immediata ha consentito di affrontare un’emergenza complessa con efficacia. La tutela dell’utenza e la continuità dei collegamenti restano al centro della nostra azione amministrativa”.