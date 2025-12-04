Milano Cortina 2026, fiamma olimpica accolta oggi in Italia da Mattarella

Condividi questo articolo?

Il simbolo dei Giochi arriverà al Quirinale in giornata

Oggi, giovedì 4 dicembre, la fiamma olimpica torna in Italia. Vent’anni dopo Torino 2006, il simbolo a cinque cerchi illumina il Paese con il suo significato universale, segnando un passaggio fondamentale nel countdown verso Milano Cortina 2026. La cerimonia di consegna della fiamma olimpica è stata ospitata nello stadio Panathinaiko di Atene, in Grecia: i marmi solenni dell’impianto ellittico – custodi della tradizione dei Giochi Olimpici e del messaggio fondante che li connotano – hanno fatto da sfondo al rituale passaggio dalla fiaccola nelle mani del Presidente della Fondazione MiCo 2026, Giovanni Malagò. Alle 18 la fiamma è attesa al Quirinale, presso la Vetrata del Cortile d’onore, dove verrà accolta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Annunci

Ganna e Paolini tedofori

Il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, insieme al Segretario Generale Carlo Mornati e alla Vicepresidente vicaria, Diana Bianchedi, ha partecipato all’evento, cui hanno presenziato – tra gli altri – i sindaci di Milano, Giuseppe Sala, e di Cortina, Gianluca Lorenzi, e l’Ambasciatore d’Italia in Grecia, Paolo Cuculi. L’arrivo della fiaccola nello stadio è stato impreziosito dalla presenza di due tedofori d’eccezione, gli olimpionici tricolore Jasmine Paolini (tennis) e Filippo Ganna (ciclismo). La cerimonia di accensione era stata invece onorata dal contributo di Stefania Belmondo (sci di fondo) e Armin Zoeggeler (slittino).

Nella foto, La Grande Sacerdotessa Mary Mina