Messina. XL Edizione del Premio Alata Solertia – Tutti i premiati protagonisti di impegno e solidarietà

La 40ª edizione del “Premio Alata Solertia”, svoltasi nell’aula ex Chimica dell’Università di Messina, ha celebrato memoria, impegno civile e solidarietà.

Durante la cerimonia sono stati premiati:

Docenti universitari per la dedizione alla formazione e alla ricerca.

Rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Forze di Polizia, per il servizio reso con coraggio e responsabilità.

Esponenti delle Forze Armate, testimoni di disciplina e cooperazione.

Personalità del mondo scientifico e del volontariato, per l’impegno sociale e la solidarietà.

La Polisportiva Pompei, fondata nei quartieri Boccetta e San Vincenzo, per la promozione giovanile e la coesione sociale.

La cerimonia è stata arricchita dalla presenza dei magistrati Maria Teresa Arena, Ornella Pastore e Maria Eugenia Grimaldi, e dal contributo delle portavoci Francesca Mangano e Manuela Mola.

Un riconoscimento speciale è stato conferito ai Volontari del Giubileo della Speranza, con pergamene ritirate da don Francesco Broccio, che saranno consegnate a Mons. Rino Fisichella e simbolicamente deposte ai piedi di Papa Leone XIV il 10 gennaio 2026, durante l’udienza solenne in Vaticano.

Accanto a queste testimonianze, il Premio ha voluto dare spazio anche ai giovani impegnati nel mondo del lavoro, come il dirigente dello snodo ferroviario internazionale, esempio concreto di responsabilità e visione per il futuro. La loro presenza ribadisce che il riconoscimento non si limita a figure di prestigio accademico o istituzionale, ma valorizza chi, con impegno quotidiano, costruisce coesione e speranza.

Con gratitudine e rinnovato impegno, il Movimento Nuova Presenza Giorgio La Pira saluta tutti i premiati e i partecipanti, con l’auspicio che la testimonianza di ciascuno continui a illuminare il cammino della comunità.