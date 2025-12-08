Messina, sicurezza stradale nel comprensorio tirrenico–nebroideo: affidati 13 interventi per oltre 3 milioni

Condividi questo articolo?

In arrivo ulteriori 7,2 milioni dalla Regione per altri sette interventi strategici tra Eolie, Nebrodi, Jonio-Alcantara e Tirrenica Centrale

Prosegue il programma di messa in sicurezza della rete viaria provinciale promosso dalla Città Metropolitana di Messina. Grazie alla programmazione degli uffici tecnici e all’impiego di fondi nazionali e regionali, è stato affidato un nuovo pacchetto di lavori dal valore complessivo di 3.081.333,95 euro, destinato alla riqualificazione di 13 infrastrutture stradali del comprensorio tirrenico–nebroideo.

Questo intervento si aggiunge al precedente lotto da 7,2 milioni di euro, assegnato nelle scorse settimane e indirizzato a 30 strade dei comprensori tirrenici, eoliani e nebroidei, ora pronte ad avviare la fase esecutiva. Un percorso che conferma l’impegno dell’amministrazione metropolitana nel migliorare la sicurezza dei collegamenti e sostenere la mobilità quotidiana e le attività economiche locali.

S.P. 115 Tripi: nuovo muro di contenimento

Il cedimento del piano viabile lungo la S.P. 115, nel territorio di Tripi, ha ridotto per 25 metri la larghezza utile della strada, rendendo urgente un intervento strutturale. Il progetto prevede un nuovo muro di contenimento, il ripristino della massicciata, l’installazione di barriere di sicurezza e la completa revisione della segnaletica. L’appalto, del valore di 260.000 euro, è stato aggiudicato alla Edil.Pro.Sud s.r.l. con un ribasso del 32,255%.

S.P. 163/D Via dei Normanni, San Fratello: stabilizzazione del versante

Sul tratto della S.P. 163/D interessato da fenomeni di instabilità del pendio sovrastante, è stato programmato un intervento articolato che comprende opere di consolidamento, nuovi sistemi di drenaggio e l’installazione di barriere paramassi. L’opera, finanziata con 500.000 euro, è stata affidata al Consorzio Jonico s.r.l. con un ribasso del 32,261%.

S.P. 53, 55 e 55dir tra Saponara e Spadafora: ripristino dei tratti usurati

Le provinciali che collegano Saponara, San Martino di Spadafora e Grangiara presentano dissesti e deformazioni che compromettono la circolazione. Il progetto, finanziato con 499.230 euro, prevede consolidamenti, rifacimento dei tratti ammalorati e rinnovo della segnaletica. L’appalto è stato aggiudicato alla Gresy Appalti s.r.l. con un ribasso del 32,264%.

S.P. 157 Mirto–Frazzanò: riqualificazione funzionale

Nel tratto in ingresso a Frazzanò si interverrà sul miglioramento del drenaggio e sulla regolarizzazione della carreggiata, con opere di sostegno, pulizia delle cunette e posa di un nuovo tappetino d’usura. L’intervento, dal valore di 353.800 euro, è stato aggiudicato alla Eredi Geraci Salvatore s.r.l. con un ribasso del 32,265%.

Nebrodi: messa in sicurezza per sette strade provinciali

Un intervento particolarmente consistente riguarda sette arterie del comprensorio nebroideo:

P. 146A Ponte Naso–Sinagra

P. 149 Malò–Ucria

P. 159 Pado–Longi

P. 153 Sfaranda (Tortorici e Castell’Umberto)

P. 161bis San Giorgio (Sant’Agata Militello–Militello Rosmarino)

P. 161ter Alcara

P. 135 San Leonardo–San Filippo Armo (Gioiosa Marea)

Il pacchetto, finanziato con 1.468.303,95 euro, comprende rifacimenti del manto, adeguamento della segnaletica e opere di difesa dei versanti (parapetti, muri paraterra, reti e barriere). L’appalto è stato aggiudicato alla Seth s.r.l. con un ribasso del 32,268%.

«Gli interventi programmati rispondono a esigenze concrete di sicurezza per le nostre comunità ha affermato il sindaco metropolitano Federico Basile – strade più sicure significano collegamenti più efficienti, sostegno all’economia locale e maggiore protezione dal rischio idrogeologico. Stiamo già programmando ulteriori interventi per coprire l’intero territorio metropolitano».

«La pianificazione e l’esecuzione delle opere – ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Campagna – sono il risultato di un’azione amministrativa improntata a coordinamento, efficacia e trasparenza. L’obiettivo è ridurre i disagi per i cittadini e garantire interventi puntuali e di qualità».

Nella foto, le strade provinciali tirrenico-nebroidee in provincia di Messina