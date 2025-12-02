Messina Opera Film Festival, protagonisti Barry Purves e Andrea Andermann

Condividi questo articolo?

Da domani, mercoledì 3 dicembre prenderà il via il concorso internazionale di cortometraggi che vede in gara 14 lavori provenienti da sei Paesi.

Prosegue alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele la nona edizione del Messina Opera Film Festival diretto da Ninni Panzera.

Nella giornata di oggi protagonista il celebre regista e animatore britannico Barry Purves che, alle 18.00, riceverà il Premio Messina Cinema&Opera. A seguire ci sarà la proiezione di una delle sue opere più acclamate: il Rigoletto realizzata nel 1993.

Un altro grande nome presente al MOFF è Andrea Andermann, regista, produttore e autentico pioniere del melodramma in diretta mondiale. Il festival gli sarà un tributo con la riproposizione di quattro film che, tra il 1992 e il 2012, hanno rivoluzionato il modo di fruire l’opera lirica in televisione.

Questi film sono stati trasmessi in mondovisione durante le rappresentazioni, rispettando i luoghi e gli orari indicati dai libretti d’opera: si tratta di Tosca a Roma e Traviata a Parigi, diretti da Giuseppe Patroni Griffi; Rigoletto a Mantova, con la regia di Marco Bellocchio; e Cenerentola, con la regia di Carlo Verdone.

Inoltre, in collaborazione con UniversoMe dell’Università di Messina e alcune scuole cittadine, la mattina di giovedì 4 dicembre si terrà una Masterclass condotta da Andrea Andermann, che illustrerà le varie fasi produttive di questi progetti, le sfide affrontate e come sia riuscito a realizzare un’impresa che, a oltre dieci anni di distanza dall’ultima produzione, continua a rappresentare un esempio di complessità e innovazione. La masterclass è gratuita e aperta a tutti.

In questa giornata sarà assegnato ad Andrea Andermann il Premio Messina Cinema&Opera.

La sera di giovedì in programma alle 21.00 il concerto Note di celluloide al Teatro Vittorio Emanuele, che vedrà protagonista l’Orchestra del TVE diretta da Benedetto Montebello.

Da mercoledì 3 dicembre prenderà il via il concorso internazionale di cortometraggi che vede in gara 14 lavori provenienti da sei Paesi. Il concorso rappresenta un’autentica sfida e dimostra comunque quanto il melodramma sia ancora oggi popolare in tutto il mondo. La Giuria composta da Paolo Vivaldi (compositore), Axel Ranisch (regista) e Antonia Bain (regista) individuerà il corto vincitore a cui sarà assegnato il Premio Emi Mammoliti per il Miglior cortometraggio. È altresì prevista l’assegnazione anche di un Premio Speciale della Giuria ed uno al Migliore interprete. Da quest’anno un nuovo riconoscimento sarà attribuito da una speciale Giuria composta da giovani universitari, in collaborazione con la testata UniversoMe.

Il Messina Opera Film Festival è prodotto dall’Associazione La Zattera dell’Arte, dal Teatro di Messina, dalla Sicilia Film Commission dell’Assessorato Regionale Turismo, dalla Fondazione Messina per la Cultura del Comune di Messina e dal Ministero della Cultura. Sostengono inoltre Unioncamere Sicilia, CNA Sicilia, il Conservatorio Corelli, l’Università di Messina, il Gruppo Formula 3. Patrocinio Rai Sicilia, Media partner Rai, MYMovies e UniversoMe.

PROGRAMMA COMPLETO

lunedì 1 dicembre Sala Laudamo

ore 10:30 La forza del destino (2025) di Anissa Bonnefont (90’)

ore 16:00 Opera spot. Giuseppe Verdi nella pubblicità

ore 16:05 Giuseppe Verdi (1953) di Raffaello Matarazzo con Anna Maria Ferrero, Mario Del Monaco, Tito Gobbi (120’)

ore 18:05 clip La ragazza con la valigia (1961) di Valerio Zurlini con Claudia Cardinale (3:12)

ore 18:10 Rigoletto (GB 1993) di Barry Purves (28’) v.o sott. It.

Prima della proiezione consegna del Premio Messina Cinema&Opera a Barry Purves

ore 19:00 Le stanze di Verdi (2025) di Riccardo Marchesini con Giulio Scarpati (80’)

ore 20:45 Aida (1953) di Clemente Fracassi con Sophia Loren, voce di Renata Tebaldi, Ebe Stignani (95’)

martedì 2 dicembre Sala Laudamo

ore 16:00 Presentazione di progetti di film-opera indipendenti

ore 16:15 La gazza ladra (Fr, 2024) di Robert Guédigulan con Ariane Ascaride (101’)

ore 18:00 Renato Cioni, la voce dell’Elba (2025) di Stefano Muti (53’) (prima italiana)

ore 20:00 The Opera. Arie per un’eclissi (2024) di Davide Livermore, Paolo Gep Cucco con Valentino Buzza (106’)

mercoledì 3 dicembre Sala Laudamo

ore 16:00 Dreamecatchr (2024) di Hélène Montague e John Comiskey (prima italiana) (49’)

ore 17:00 Concorso cortometraggi

Carmen (USA, 2025) di Ximena Esparragoza (15’) (prima europea)

Il vuoto di te (Italia, 2025) di Stefano Zito (6’)

Medea (Italia, 2022) di Giovanni Maria Currò (14’)

Grand Opera (Italia, 2024) di Marco Napoli (3’) (prima assoluta)

ore 18:30 Tosca a Roma (1992) regia di Giuseppe Patroni Griffi (115’)

ore 20:30 Oblivion (2025) di Laine Rettmer (70’) (prima italiana)

Università

ore 17:00 Parmì veder le lagrime. L’opera al cinema di Benedetto Patera

giovedì 4 dicembre

Sala Laudamo

ore 10:00 Masterclass di Andrea Andermann. Modera il Prof. Antonio Catolfi

ore 16:00 Jeanne d’Arc (1900) di Georges Méliès con Jeanne d’Alcy, Georges Méliès, Bleuette Bernon (10’)

con accompagnamento musicale dal vivo dell’ensemble del Conservatorio Corelli

(produzione esclusiva del Conservatorio Corelli per Messina Opera Film Festival)

ore 17:00 Concorso cortometraggi

The Quarantine Redemption (Iran, 2023) di Bahar Dorabadi (13’) (prima italiana)

Trill (USA, 2022) di JT Doran (3’) (prima mondiale)

Zobeide (Italia, 2025) di Luciangela Gatto (13’) (prima assoluta)

A Fish & A Bird (USA, 2025) di Deanna Moorehead (7’) (prima europea)

ore 18:30 La Traviata a Paris (2000) regia di Giuseppe Patroni Griffi (125’)

Teatro Vittorio Emanuele

Ore 21:00 Note di celluloide

Benedetto Montebello direttore

Orchestra Teatro Vittorio Emanuele

Prima del concerto consegna del Premio Messina Cinema&Opera a Andrea Andermann

(ingresso a pagamento)

Venerdì 5 dicembre Sala Laudamo

ore 14:00 Masterclass di Paolo Vivaldi

Tributo The Scottish Opera di Glasgow

ore 16:00 Josefine (Regno Unito, 2024) di Antonia Bain (14’)

a seguire The Narcissistic fish (2020) di Antonia Bain (prima italiana) (13’)

ore 16:30 Concorso cortometraggi

Chloe’s Dream (Germania, 2025) di Jérôme Erhart, Sylwia Szkiladz, Jessica Poon (6’) (prima italiana)

Chinese Laundry (Italia, 2022) di Giorgio Arcelli Fontana (15’)

Odi.0 (Italia, 2025) di Cristian Taraborrelli (5’) (prima mondiale)

Il breve viaggio del piccolo Omero (Italia, 2025) di Simonetta Pisano (15’) (prima assoluta)

Echoes of Her (Irlanda, 2025) di Marco Reale (8’) (prima mondiale)

Violet, the Courtesan (Spagna, 2012) di David Casals Roma (14’)

ore 18:30 Premiazione concorso cortometraggi e proiezione opere vincitrici

ore 20:00 Cenerentola (2012) di Carlo Verdone con Lena Belkina (120’)

sabato 6 dicembre Sala Laudamo

ore 16:00 The Telephone (2020) di Daisy Evans (prima italiana) (25’)

ore 17:00 Rigoletto a Mantova (2010) regia di Marco Bellocchio (130’)

ore 21:15 Spettacolo teatrale

Resta Diva – Omaggio a Maria Callas

con Enrico Lo Verso, Mirko Lodedo pianoforte

regia di Alessandra Pizzi

(ingresso a pagamento)

domenica 7 dicembre

Palazzo della Cultura

ore 19:00 Concerto Il suono dell’immagine

Paolo Vivaldi direttore

In collaborazione con Filarmonica Laudamo