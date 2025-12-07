Messina Opera Film Festival, “Chloe’s Dream” si aggiudica il Premio come miglior cortometraggio

Condividi questo articolo?

Giornata particolarmente importante al Messina Opera Film Festival con le premiazionidel concorso internazionale di cortometraggi.

La Giuria composta da Paolo Vivaldi (compositore), Axel Ranisch (regista) e Antonia Bain (regista) ha assegnato il Premio al miglior cortometraggio intitolato a “Emi Mammoliti” a Chloe’s Dream (Germania, 2024) di Jérôme Erhart, Sylwia Szkiladz e Jessica Poon. Questo lavoro narra la storia di un piccolo Cupido che possiede la chiave che permette di viaggiare nei sogni. Quando cala la notte, fa visita alla giovane Chloé nella sua stanza che si affaccia sul giardino. La chiave solletica la ragazza, che si sveglia con un brivido. Senza dubbio questa strana visita le fa perdere il controllo del proprio corpo, che cerca solo di sperimentare per conto proprio.

Sono stati assegnati anche i seguenti riconoscimenti:

Premio menzione speciale della Giuria a “Chinese laundry” di Giorgio Arcelli Fontana (che ha inviato un video di ringraziamento); Premio Giuria Studenti UniversoMe a “Carmen” di Ximena Esparragoza; Premio per la migliore interpretazione a Laura Giordani, protagonista di “Medea” di Giovanni Maria Currò.

Il Messina Opera Film Festival, che è diretto da Ninni Panzera, è prodotto dall’Associazione La Zattera dell’Arte, dal Teatro di Messina, dalla Sicilia Film Commission dell’Assessorato Regionale Turismo, dalla Fondazione Messina per la Cultura del Comune di Messina e dal Ministero della Cultura. Sostengono inoltre Unioncamere Sicilia, CNA Sicilia, il Conservatorio Corelli, l’Università di Messina, il Gruppo Formula 3. Patrocinio Rai Sicilia, Media partner Rai, MYMovies e UniversoMe.

domenica 7 dicembre

Palazzo della Cultura

ore 19:00 Concerto Il suono dell’immagine

Paolo Vivaldi direttore

Nella foto, MOFF i tre premiati