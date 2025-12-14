Messina: incontro con i Comuni su viabilità, scuole e progetti di sviluppo territoriale

Condividi questo articolo?

Città Metropolitana di Messina: incontro con i Comuni di Castroreale, Capizzi, Venetico, Valdina, Roccavaldina, Monforte San Giorgio e Gualtieri Sicaminò su viabilità, scuole e progetti di sviluppo territoriale

I confronti istituzionali sono finalizzati al monitoraggio delle criticità del territorio

Continua il percorso di ascolto e confronto con gli amministratori locali promosso dal Sindaco Metropolitano Federico Basile, finalizzato al monitoraggio delle criticità del territorio nell’ambito della riprogrammazione dei fondi destinati ai Comuni della Città Metropolitana di Messina. Nei giorni scorsi, il direttore generale Giuseppe Campagna e il capo di gabinetto Lalla Parisi hanno incontrato i primi cittadini dei Comuni di Castroreale, Capizzi, Venetico, Valdina, Roccavaldina, Monforte San Giorgio e Gualtieri Sicaminò, con l’obiettivo di definire priorità e individuare soluzioni tecniche rapide ed efficaci.

Durante i colloqui, il direttore Campagna ha inoltre illustrato un nuovo progetto informativo dedicato al turismo e alle identità culturali del territorio, un’iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio storico, naturalistico e artistico dei comuni della Città Metropolitana.

Il progetto sarà sviluppato attraverso il supporto del consorzio Messina Tourism Bureau, coinvolgendo attivamente tutte le amministrazioni locali e favorendo una strategia unitaria di promozione.

Comune di Castroreale

Il sindaco Giuseppe Mandanici ha posto particolare attenzione alla viabilità provinciale, in particolare ai ponti Fondacarso (SP 82) e Palano (SP 85), già inseriti nel piano infrastrutturale. Il confronto ha riguardato anche gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria necessari per l’Istituto Scienze Umane e Professionali “24 Maggio 1915″ e per la palestra del Centro Sportivo Rappazzo, struttura che potrebbe tornare a ospitare le attività sportive degli studenti una volta riqualificata. Il direttore Campagna ha assicurato che «la volontà è quella di dare risposte concrete nel breve e medio periodo».

Comune di Capizzi

Il sindaco Leonardo Giuseppe Principato Trosso ha segnalato criticità della SP 168 Caronia – Monte Nebrodi, compromessa dagli eventi alluvionali. Il direttore Campagna ha confermato che «sono già disponibili fondi destinati alla messa in sicurezza e sono in corso ulteriori interventi in previsione delle nevicate».

Comune di Venetico

Il sindaco Francesco Rizzo ha evidenziato la necessità di intervenire sulla SP 56 Venetico – Rometta, richiedendo manutenzione del manto stradale e scerbatura. Il direttore Campagna ha dichiarato la «piena disponibilità a intervenire sulle criticità segnalate».

Comune di Valdina

Il sindaco Antonino Di Stefano ha segnalato il dissesto del manto stradale della SP 58 Valdina – Roccavaldina, che ha reso necessario imporre limiti di velocità. L’intervento di manutenzione, secondo il primo cittadino, risulta già previsto in un precedente finanziamento ministeriale e comprende anche le operazioni di scerbatura. Il direttore ha confermato che «la SP 58 sarà oggetto di un progetto MIT di prossima aggiudicazione».

Comune di Roccavaldina

Il sindaco Salvatore Visalli ha espresso preoccupazione per le condizioni della SP 61bis Cardà – San Salvatore, per la quale è già prevista la manutenzione con fondi regionali, attualmente in fase di definizione. Il direttore Campagna ha garantito «la massima attenzione e supporto per completare l’iter amministrativo».

Comune di Monforte San Giorgio

Il sindaco Antonio Pinizzotto ha evidenziato la necessità di interventi sulla SP 60 Monforte e sulla SP 60bis Monforte–Pellegrino. In particolare, ha sottolineato l’urgenza di procedere alla potatura degli alberi per garantire il passaggio in sicurezza degli autobus di linea, oltre alla presenza di tratti stradali scivolosi che riducono l’aderenza dei mezzi e mettono a rischio la circolazione. Il direttore Campagna ha spiegato che «sulla SP 60 i lavori sono già appaltati e l’inizio è imminente, siamo in attesa delle verifiche finali».

Comune di Gualtieri Sicaminò

Il sindaco Gino Sciotto ha evidenziato i problemi relativi alla SP 64 Sicaminò, riguardanti il manto stradale e la segnaletica semaforica. Il direttore Campagna ha confermato che «le procedure per i progetti finanziati sono avviate e i lavori inizieranno nel più breve tempo possibile».

«Questi incontri rappresentano uno strumento fondamentale di ascolto e coordinamento – ha precisato al termine il sindaco metropolitano Federico Basile – la collaborazione con i sindaci è essenziale per programmare interventi mirati e dare risposte concrete alle comunità del nostro territorio. La Città Metropolitana continuerà a essere presente e a lavorare in sinergia con ogni amministrazione locale».

«Stiamo portando avanti un’azione capillare per individuare criticità e definire interventi immediati e programmati – ha concluso il direttore generale Giuseppe Campagna – le esigenze rappresentate dai sindaci sono per noi prioritarie e stiamo lavorando affinché ogni progetto, dai più urgenti a quelli strategici, possa procedere senza ritardi. Il nostro impegno è garantire risposte efficaci e una gestione trasparente delle risorse a disposizione».