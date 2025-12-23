Messina, Holiday Vinyl Market Muricello 2025: la mostra del vinile torna il 27 e 28 dicembre

Condividi questo articolo?

L’Associazione Culturale Vinyl Fest e i commercianti del Mercato Muricello sono lieti di annunciare la seconda edizione dell’evento “Holiday Vinyl Market Muricello”, una grande festa di due giorni che celebra l’amore per la musica, le arti e la convivialità.

Questo atteso appuntamento, che si terrà sabato 27 e domenica 28 dicembre al Mercato Muricello, offre una straordinaria occasione per esplorare un ampio ventaglio di esperienze culturali e artistiche.

Gli appassionati di musica potranno immergersi in una vasta esposizione di dischi in vinile da collezione, con 4 espositori che propongono il meglio del vinile nuovo e usato.

Ci saranno inoltre 3 stand di illustrazioni artistiche e uno dedicato alla fotografia analogica, con macchine fotografiche e pellicole per rivivere l’autenticità dell’immagine classica.

L’esperienza dell’evento si arricchisce con 3 laboratori pratici, tra cui uno di fotografia, uno di rilegatura (a cura di The Messineser) e, per i più piccoli (6–10 anni), un laboratorio di propedeutica musicale a cura del cantautore Dario Naccari.

Sono in programma un totale di 8 DJ set con artisti che offriranno suoni interessanti e innovativi.

Previsti, inoltre, 2 live acustici:

– Sabato 27 la band messinese Nudissimi, con il loro sound fresco e indie

– Domenica 28 la cantautrice Maria Violenza, con un intimo set dedicato alla tradizione siciliana di Rosa Balistreri.

Il pomeriggio di sabato è previsto anche un talk, nel corso del quale sarà presentato il decimo numero della rivista LetteraEmme Magazine.

Il Mercato Muricello, struttura storica della città, si conferma come spazio ideale per attività artistiche e ricreative, oltre alla sua funzione quotidiana di mercato. Durante l’intero evento, i visitatori potranno gustare una selezione di cibi e bevande a cura delle botteghe del mercato.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma completo si prega di visitare la pagina IG @messinavinylfest o contattare il numero 393 979 4304.

Sabato 27 dicembre dalle 12 alle 23

Domenica 28 dicembre dalle 10 alle 20

Mercato Coperto Muricello, Largo La Corte Cailler – Messina

Ingresso libero

Con il patrocinio di: Comune di Messina

Sponsor: Best Price Rec; IoStampo; Birra Dello Stretto

Media Partner: The Messineser; LetteraEmme