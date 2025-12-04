Messina, eventi al Cinema Lux con la “Europe Cinema Night” e con Pippo Delbono che presenterà “Bobò”

Condividi questo articolo?

Il teatro Vittorio Alfieri di Naso (ore 18,30) ospiterà lo spettacolo prodotto dalla compagnia ligure SCARTI Centro di produzione teatrale di Innovazione, insieme con Teatro Piemonte Europa – Festival delle Colline torinesi. Il 30 dicembre (ore 18) il Comune e la rassegna offriranno un Concerto di Capodanno con il Duo Anthemis

Ultimo appuntamento con la rassegna di drammaturgia contemporanea “Teatri di Naso”: domenica 7 dicembre, alle ore 18,30 nel Teatro Vittorio Alfieri sarà di scena “Diario di un dolore”, un progetto di Francesco Alberici, realizzato con la collaborazione di Astrid Casali, Ettore Iurilli ed Enrico Baraldi. Sul palcoscenico ci saranno Astrid Casali e Francesco Alberici. Il disegno luci è di Daniele Passeri, le scene di Alessandra Ratti. La produzione è di SCARTI Centro di Produzione teatrale di Innovazione della Spezia, del Teatro Piemonte Europa – Festival delle Colline torinesi, in collaborazione con Murmuris, Olinda, Lab 121.

Inoltre il Comune di Naso e la direzione artistica della Rassegna hanno annunciato a sorpresa un Concerto di Capodanno a ingresso libero per il 30 dicembre alle ore 18. Sul palcoscenico del Vittorio Alfieri ci sarà il Duo Anthemis, composto dal pianista Marco Zappia e dal soprano Valentina Ingrassia. Con il titolo “Concerto delle più belle arie liriche e da camera” saranno eseguite composizioni di Schubert, Puccini, Lizzi, Verdi, Strauss, Verdi, Faurè, Debussy e Poulenc.

Lo spettacolo “Diario di un dolore”, tratto dall’omonimo libro di Clive S. Lewis (pubblicato da Adelphi) e dall’Autoritratto di Franz Ecke, l’artista collaboratore della rivista “Frigidaire”, è tra i più importanti dell’attuale panorama nazionale ed è un lavoro che vuol ragionare sulle «rappresentazioni possibili del dolore rispetto alle intimità di ciascuno di noi».

«Si può raccontare il proprio dolore – si legge nelle note di regia – senza il sospetto di star tradendo sé stessi e la propria intimità? Un regista chiede alla sua attrice di lavorare a una messa in scena che affronti il tema del dolore, a partire da “Diario di un dolore” di Clive S. Lewis. Come si rappresenta il dolore e quali sono i limiti nella possibilità di raccontarlo? La propria biografia può diventare l’oggetto della messa in scena senza il rischio che venga usata a fini spettacolari? E come si fa a ripetere, sera dopo sera, la messa in scena di un dramma, non di finzione, ma reale? Staccandosi sempre più dal libro di Lewis e dall’idea di metterlo in scena, emergono le domande che divengono il centro di un altro, inaspettato, spettacolo. Mentre il mondo ci invita a catturare e narrare momenti di felicità, scopriamo che abbiamo più che mai voglia di parlare di dolore».

“Teatri di Naso”, rassegna fortemente voluta dal Comune di Naso, ha la direzione artistica di Roberto Zorn Bonaventura, si avvale dell’organizzazione dell’associazione “Castello di Sancio Panza”, del sostegno di Latitudini, rete di drammaturgia siciliana, della collaborazione della Pro Loco Naso, della direzione tecnica di Stefano Barbagallo e della grafica di Riccardo Bonaventura.

Nella foto, Diario di un Dolore, Cosimo Trimboli